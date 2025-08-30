Il caso del presidente dell’Assemblea regionale siciliana, delfino di La Russa, si arricchisce di un pezzetto in più. A sollevare perplessità sull’uso dell’autovettura che, pagata con i soldi dei siciliani, avrebbe dovuto essere destinata esclusivamente ad attività di rappresentanza era stato il suo stesso autista: «Mi chiede la qualsiasi»
Parenti, amici e colleghi: auto blu modello Galvagno
30 agosto 2025 • 07:00
Il caso del presidente dell’Assemblea regionale siciliana, delfino di La Russa, si arricchisce di un pezzetto in più. A sollevare perplessità sull’uso dell’autovettura che, pagata con i soldi dei siciliani, avrebbe dovuto essere destinata esclusivamente ad attività di rappresentanza era stato il suo stesso autista: «Mi chiede la qualsiasi»