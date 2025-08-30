Il caso del presidente dell’Assemblea regionale siciliana, delfino di La Russa, si arricchisce di un pezzetto in più. A sollevare perplessità sull’uso dell’autovettura che, pagata con i soldi dei siciliani, avrebbe dovuto essere destinata esclusivamente ad attività di rappresentanza era stato il suo stesso autista: «Mi chiede la qualsiasi»

Sull’auto blu del presidente dell’Assemblea regionale siciliana salivano davvero un po’ tutti. L’accusa di peculato per Gaetano Galvagno, cresciuto alla scuola di Ignazio La Russa e potente al punto di ambire alla presidenza della Regione, salvo finire nello scandalo più imbarazzante degli ultimi anni per Fratelli d’Italia nell’isola, si arricchisce di un pezzetto in più.

A sollevare perplessità sull’uso dell’autovettura che, pagata con i soldi dei siciliani, avrebbe dovuto essere destinata esclusivamente ad attività di rappresentanza era stato lo stesso autista di Galvagno: «Mi chiede la qualsiasi», sono le parole che Roberto Marino pronuncia a settembre 2024, quando ancora l’indagine non è nota, per rispondere a Sabrina De Capitani, la portavoce del presidente che rivendicava l’agire da lobbista. De Capitani, accusata di corruzione, aveva un dubbio: se non fosse il caso di fare maggiore attenzione, dopo la notizia dell’indagine che la procura di Palermo aveva aperto pochi mesi prima a carico dell’ex presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, accusato proprio di utilizzare l’auto blu in maniera illecita.

Quella mattina, l’autista di Galvagno va a prendere De Capitani all’uscita dal parrucchiere. «Senti ma io, con tutto ’sto cinema: Miccichè, auto blu, rosse, verdi... posso salire?», chiede la donna. Ed è in quel momento che Marino commenta: «Cioè, tu mi chiedi se puoi salire... tu? Ma tu sai chi sale in questa macchina?».

I militari della finanza hanno quantificato che, nell’arco di due mesi, l’Audi A6 a disposizione di Galvagno avrebbe compiuto quasi una settantina di viaggi per finalità diverse da quelle istituzionali. A bordo sono saliti parenti del presidente dell’Ars, amici e colleghi di partito, come l’eurodeputato vicinissimo al ministro Musumeci, Ruggero Razza, e la consorte Elena Pagana, ex assessora regionale con Fdi e in precedenza deputata regionale del Movimento 5 Stelle.

«Il numero complessivo dei chilometri percorsi dall’autovettura, per finalità personali e non istituzionali di Galvagno, dei suoi familiari, amici e collaboratori, è pari quantomeno a 2.608», si legge in una delle informative depositate in procura. La finanza ha anche fatto un altro tipo di conti: prendendo in considerazione i consumi dell’auto, il costo del leasing e le ore lavorative dell’autista di Marino il danno per le casse della Regione è stato stimato, «in via prudenziale», in poco meno di 37mila euro.

Molto più oneroso per il futuro di Galvagno potrebbe essere, tuttavia, la valutazione che Fratelli d’Italia, con i suoi probiviri, è chiamato a fare dell’intera vicenda. Il partito di Giorgia Meloni, che in Sicilia veniva già da un periodo particolarmente turbolento iniziato con lo scandalo dei fondi del turismo legato al caso Cannes e la gestione dei contributi per lo spettacolo finiti alle associazioni del deputato Carlo Auteri. Invece ne è seguito l’abbandono di Manlio Messina, il deputato vicino alla premier e allo stesso Galvagno: Messina, che è citato più volte nelle intercettazioni, non è indagato ma il suo addio a Fratelli d’Italia ha lasciato numerosi punti interrogativi.

Intanto a gettare un’ombra in più sulle modalità con cui il presidente dell’Ars utilizzava il mezzo di servizio è un aneddoto raccontato dall’autista Marino a De Capitani. «Non so se dopo questa cosa di Miccichè si calma», dice l’uomo alla portavoce di Galvagno, spiegando che il giorno prima il presidente dell’Ars gli aveva chiesto una fermata improvvisa. «Arriviamo con il lampeggiante in una strada: “Accosta, accosta, accosta, falla salire”», sarebbe stata la richiesta di Galvagno. «C’era Giuseppe (Cinquemani, assistente di Galvagno, anche lui indagato, ndr) di qua, qua c’era il marciapiede e c’era una macchina. C’era un po’ di confusione e ha detto: “Guarda, ne approfittiamo. Giuseppe, spostati, spostati. Falla salire da qui”. Quella fa il giro e sale da qui».

L’autista rifletteva sul fatto che, considerato il «periodo brutto», la decisione di Galvagno fosse stata rischiosa. «Tutti vedono ’sta macchina che si ferma col lampeggiante, mi guardano e vedono a questa», dice Marino, specificando il presidente dell’Ars non aveva tenuto conto della possibilità che «qualcuno vede questa salire in macchina, scatta (una foto, ndr) e pubblica subito. Troppo leggero». Leggerezza che adesso bisognerà capire se Galvagno sarà capace o meno di giustificare.

