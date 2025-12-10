il reportage

Gang, povertà e precarietà. I confini invisibili di Torino

Nel quartiere Barriera di Milano a Torino l'esercito viene impiegato nel pattugliamento interforze
Maurizio Pagliassotti
10 dicembre 2025 • 07:00

La destra soffia sulle paure del quartiere Barriera di Milano: slogan contro i “maranza e il degrado”. Una narrazione tossica, che alimenta l’emarginazione in una città in crisi, con le casse comunali vuote

Fine ottobre, Torino, periferia nord: bancali accatastati, sedie, reti: la porta carraia del liceo Einstein di Torino si presenta come il posto di guardia di una enclave, la cui ultima difesa è una barricata. Siamo nel mitologico quartiere di Barriera di Milano, famoso per chansonniers, banditi, spacciatori, ladri; ignorato per i milioni di lavoratori e lavoratrici che nei decenni qui hanno vissuto mentre costruivano l’industria italiana. L’occupazione è dovuta al volantinaggio “contro la cultur

Scrittore e giornalista, ha scritto per Il Manifesto. In due libri di denuncia (Chi comanda Torino e Sistema Torino sistema Italia) si è occupato del degrado e della cattiva amministrazione del capoluogo piemontese. Per Bollati Boringhieri si è occupato di migrazioni internazionali, nel libro del 2019 Ancora dodici chilometri. Migranti in fuga sulla rotta alpina. Per Einaudi ha pubblicato La guerra invisibile. Un viaggio sul fronte dell'odio contro i migranti (2023)