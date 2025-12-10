Gang, povertà e precarietà. I confini invisibili di Torino

true false

Fine ottobre, Torino, periferia nord: bancali accatastati, sedie, reti: la porta carraia del liceo Einstein di Torino si presenta come il posto di guardia di una enclave, la cui ultima difesa è una barricata. Siamo nel mitologico quartiere di Barriera di Milano, famoso per chansonniers, banditi, spacciatori, ladri; ignorato per i milioni di lavoratori e lavoratrici che nei decenni qui hanno vissuto mentre costruivano l’industria italiana. L’occupazione è dovuta al volantinaggio “contro la cultur