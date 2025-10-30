dopo la multa da 150mila euro a ranucci & co

Il Garante come arma contro i media. Prima Report, ora Crosetto contro Domani

Guido Crosetto con il membro del garante perla privacy Agostino Ghiglia (foto Ansa)
Giulia Merlo
30 ottobre 2025 • 07:00

Il membro dell’Authority Ghiglia si difende, ma i suoi contatti con Sangiuliano fanno dubitare della sua imparzialità. Il ministro della Difesa ha fatto ricorso contro il nostro giornale: stessa tecnica usata contro Rai 3 e il Fatto Quotidiano 

«Non c’è nulla che non possa spiegare», ha detto il membro dell’Autorità garante della Privacy Agostino Ghiglia a Repubblica. E di qualche spiegazione c’è bisogno, se si mettono in fila le rivelazioni degli ultimi giorni dopo la multa di 150mila euro a Report comminata dopo il grave attentato subito dal conduttore della trasmissione, Sigfrido Ranucci. I fatti: nella puntata dell’anno scorso sulle dimissioni del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, Report manda in onda anche l’audio di un

Giulia Merlo

