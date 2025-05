«Ostracismo nei confronti dei dipendenti non allineati», «clima di intimidazione», «flusso inarrestabile di dimissioni», «accanimento nei confronti di singoli colleghi e colleghe», «aggressioni verbali», «straordinari non pagati».

Tra i vari motivi che hanno portato Fisac Cgil e First Cisl ad organizzare uno sciopero per i dipendenti di Sace giovedì 22 maggio, ce n’è uno passato un po’ sotto traccia. È quello che i sindacati chiamano il problema della «autonomia delle funzioni di controllo interno». Tema tecnico, ma che nasconde una questione importante per tutti i cittadini italiani, non solo per i circa 650 dipendenti di Sace.

Il vertice aziendale guidato dalla ceo Alessandra Ricci è accusato da Cgil e Cisl di aver accorpato le funzioni apicali dei controllori a quelle dei controllati. Da quando nel marzo del 2022 Sace fa capo direttamente al Mef le funzioni di controllo interno non sarebbero più dunque autonome da quelle operative, da qui i rischi per i conti aziendali.

Facciamo un paio di esempi concreti. Chiara Maruccio è attualmente “Chief Finance, Risk & Administration Officer” di Sace. In pratica svolge contemporaneamente sia il ruolo di capo dell’area finanziaria, sia quello di responsabile dei controlli e della valutazione dei rischi finanziari. Rodolfo Mancini è invece “Chief Legal, Compliance, Corporate & Institutional Affairs Officer: a lui fa capo sia l’area legale che quella di compliance, cioè il dipartimento che deve verificare la conformità giuridica delle attività di Sace.

Per i sindacati tutto questo è contrario a quanto previsto dalle normativa dell’Ivass (l’autorità italiana che monitora il mercato assicurativo) e della Banca d’Italia, e soprattutto è rischioso perché in gioco ci sono investimenti finanziari e impegni assicurativi per miliardi di euro, il cui esito impatterà sulle casse del ministero dell’Economia.

È in questo contesto che s’inserisce il tema delle push strategy, operazioni di assicurazione di crediti che Sace sta realizzando con sempre maggior frequenza dal 2022. Tre miliardi di dollari in Arabia Saudita, 600 milioni nelle Filippine, 400 milioni in Brasile, 200 milioni in Cina, 120 milioni in Benin: queste le più recenti operazioni realizzate.

Le push strategy sono iniziate nel 2019 in via sperimentale, poi quando a comandare in Sace è arrivato il ministero dell’Economia sono diventate una fonte di fatturato importante.

Sace è una cosiddetta export credit agency. Ogni Paese che vuole sostenere le proprie esportazioni ne ha una. Queste società mettono i propri asset, che sono in ultima istanza soldi dei cittadini italiani, a garanzia di prestiti bancari concessi ad aziende.

Sono insomma i pagatori di ultima istanza, e se ne assumono il rischio per agevolare progetti internazionali che vedono coinvolte aziende italiane. Sace dice che tra le operazioni assicurate e gli investimenti garantiti il suo portafoglio vale oggi 270 miliardi di euro. Il gruppo ha registrato profitti netti per quasi 600 milioni di euro e ha un patrimonio di 5,3 miliardi.

Il business tradizionale delle agenzie di credito all’esportazione prevede di garantire finanziamenti ad aziende nazionali che vogliono esportare, ma quelle che Sace chiama Push Strategy sono qualcosa in più: garantisce finanziamenti di banche ad aziende straniere, per progetti che avvengono fuori dall’Italia.

Ad esempio, nella push strategy dedicata all’Arabia Saudita e annunciata due mesi fa, Sace ha garantito 3 miliardi di dollari alla saudita Neon. «Ad oggi, fornitori e appaltatori italiani si sono assicurati contratti nei progetti di Neom per un valore di 6,3 miliardi di dollari e l’accordo mira ad espandere ulteriormente questo potenziale per gli esportatori italiani», scrive con orgoglio Sace sul suo sito.

C’è però l’altro lato della medaglia. «Queste operazioni», fa notare il ricercatore Simone Ogno dell’associazione ReCommon, che da anni monitora il lavoro di Sace, «vanno a favorire governi o società private estere dalla dubbia solidità economico-finanziaria.

Il Piano Mattei del governo, sembra dover ricorrere ampiamente alle operazioni di push strategy di Sace e molte di queste, nella cornice del Piano, sono già avvenute per il Benin, la Tanzania, il Senegal e la Costa d’Avorio. Parliamo quindi di una vigilanza economica, sociale e ambientale scarsa».

La partecipata del Mef, in realtà, non è l’unica ad essersi lanciata in questa nuova frontiera del business. Sulle cosiddette push strategy si sono buttate molte big, ma spesso con più cautele rispetto all’Italia.

Anche alcune concorrenti di Sace non disdegnano questo tipo di operazioni, ma scelgono solitamente di farsi autorizzare localmente, oppure di affidarsi a partner locali già autorizzati. Sace no, e c’è chi dice che questo sia un azzardo molto pericoloso. Per assicurare il credito dato da banche internazionali a un’impresa non europea, occorrerebbe in teoria un’apposita licenza da parte dell’autorità di vigilanza del Paese ospitante, come fa l’Ivass per le compagnie di assicurazione che operano in Italia.

Nelle operazioni realizzate finora, però, Sace non ha ottenuto alcuna licenza da parte di queste autorità. Il rischio? Che in futuro il debitore estero possa utilizzare questa mancanza autorizzativa per non pagare, lasciando il cerino in mano a Sace. Ovvero ai cittadini italiani.

© Riproduzione riservata