I palestinesi giunti con le evacuazioni mediche sono in un limbo. Associazioni e realtà locali si sono organizzate per fornire aiuto. Oltre la propaganda di governo, le lacune nell’accoglienza sono tante

Era il 12 ottobre 2024 e nella casa di quartiere Katia Bertasi la rete Bologna per Gaza ha organizzato il primo sabato di comunità. «Eravamo ancora pochi volontari, abbiamo aperto lo spazio alle famiglie gazawi che hanno iniziato ad abbracciarsi e salutarsi, i bambini a conoscersi e giocare insieme». A parlare è Greta Caruso, coordinatrice e portavoce della rete. Da quel momento è partito un percorso che non si è più fermato e ogni sabato i volontari portano avanti progetti artistici e culturali.

Le famiglie accolte nella casa di quartiere fanno parte dei primi nuclei arrivati a Bologna da Gaza per motivi sanitari. «Da dicembre in poi i flussi di accoglienza sono cambiati e ora abbiamo 110 palestinesi», spiega Caruso. Secondo la Farnesina, l’Italia ha ricoverato nelle strutture sanitarie 150 gazawi – di cui 133 bambini – e accolto le relative famiglie, oltre 450 persone. Nonostante la narrazione del ministro degli Esteri Antonio Tajani sull’impegno del governo per i civili feriti, dopo le cure ospedaliere chi viene in Italia si trova in un limbo fatto di burocrazia, vuoti legislativi e un’accoglienza non adeguata a chi proviene da uno scenario di guerra. Sono le reti informali della società civile a colmare le lacune delle istituzioni in diverse città.

Pratiche di cura

A Bologna da cinque volontari oggi sono più di 200 persone a far parte della rete. Con l’aiuto dei Sanitari per Gaza, sono riusciti a coprire le spese per le protesi di diversi bambini e ad avviare il percorso al Sai, il sistema di accoglienza diffuso. «Perché alcune famiglie con bambini mutilati per un anno non hanno avuto un posto», racconta Caruso, e in molti hanno offerto le loro case. I volontari si sono messi a disposizione per mediare con le istituzioni, fornire aiuti e supporto legale. «Si è fatta avanti una rete di persone che hanno offerto aiuto concreto», dice la volontaria.

Un lavoro di mediazione anche con le cooperative che gestiscono l’accoglienza per «garantire nel modo più veloce possibile la loro autodeterminazione». Ma per arrivare a questo è indispensabile una gradualità: «I traumi sono tanti, abbiamo assistito a tentati suicidi e in molti dicono che sarebbe stato meglio morire a Gaza. Ci dicono: “Non abbiamo scelto di venire in Italia. Siamo grati, ma siamo stati costretti a lasciare la nostra terra”», racconta Caruso.

La conflittualità e lo smarrimento sono forti, soffrono di disturbi del sonno, problemi di memoria, «un dolore così grande che – dice l’attivista – era importante cercare di dare loro uno spazio che fosse per loro e basta». Le persone accolte in Italia hanno manifestato il desiderio di ricostruire un tessuto ferito. «Stiamo cercando di fare un lavoro che vada verso le pratiche di cura che si basi sull’ascolto, sul non giudizio e sulla comunicazione non violenta, ma soprattutto su questa decostruzione che ci chiede una ferita di guerra che dobbiamo affrontare tutti nella maniera più collettiva possibile», sottolinea Caruso.

Per questo, la rete ha promosso un dialogo con le istituzioni, con riunioni di raccordo settimanali a cui partecipano diversi soggetti. Un modello a cui guardano anche altre realtà in tutto il paese. All’assistenza più materiale si sommano attività come il dopo scuola o la musicoterapia. E una raccolta fondi permette di rispondere ai bisogni.

Da Milano a Napoli

La solidarietà informale è presente da nord a sud. A Napoli una rete di volontarie di cui fa parte Maria Anna Catalano, un’insegnante del casertano, si è organizzata in autonomia per sostenere una famiglia gazawi composta da una madre e quattro figli. «Ci sono mancanze strutturali nel sistema di accoglienza. Abbiamo cercato di colmare noi queste lacune», racconta Catalano, che aggiunge: «Loro sono state fortunate a ritrovarsi in un centro di accoglienza virtuoso».

«Se le famiglie non sono affidate a un Cas con personale sensibile e competente c’è il caos. Lì entrano in gioco attivisti, collettivi e associazioni», racconta invece Glores Sandri. Di professione fa la doula, ovvero fornisce assistenza a donne e famiglie durante la gravidanza, il travaglio e il post parto. Oggi fa parte di un collettivo di attivisti che sostiene l’accoglienza dei gazawi arrivati a Milano. Ma in questi 20 mesi di guerra ha già portato avanti progetti di assistenza medico-sanitaria e istruzione nella Striscia. «Le famiglie sono allo stremo e noi facciamo molta fatica a raccogliere fondi e fornire supporto», racconta. Insieme ad altri attivisti assicura servizi di mediazione culturale, accompagna le famiglie durante i check-up in ospedale, e offre cibo e vestiti. «Quando arrivano in Italia non hanno nulla, l’Idf li svuota di ogni cosa prima delle evacuazioni», spiega.

E quando arrivano in Italia, centinaia di persone si trovano davanti a una situazione inimmaginabile. «C’è chi in 18 mesi è stato sfollato più volte, ha vissuto in tenda e negli ospedali dopo la distruzione delle loro case. Arriva in Italia e la prima cosa che ricevono sono i moduli per fare la richiesta di asilo politico, altrimenti si ritrovano per strada. Si tratta dell’ennesimo ordine di evacuazione», spiega Sandri. In molti vogliono tornare a Gaza dopo le cure mediche: «Sanno che con l’asilo politico è più difficile».

Le problematiche sono tante e i Cas non forniscono i servizi necessari. Il supporto psicologico per esempio non è all’altezza delle necessità: «Nell’Islam la terapia psicologica è diversa. È incentrata sulla fede, sulla forza della comunità, non sull’individualismo come nella cultura occidentale».

