La partita su Gedi: Elkann e Kyriakou trattano sul prezzo, ma alla finestra c’è l’erede Del Vecchio

Il magnate greco (socio dei sauditi) vuole offrire 100-110 milioni di euro per comprare il gruppo editoriale. Ma Elkann ne chiede 140. Ora spunta l’erede di Luxottica. La Stampa “costa” 40 milioni, Marchi non molla
L’accordo per l’esclusiva sull’offerta scade a fine novembre, ma la differenza di prezzo è ancora molto alta. L’imprenditore greco Theodore Kyriakou offre massimo 100-110 milioni di euro per comprare Gedi, il gruppo editoriale della famiglia Elkann, con le sue radio, il quotidiano la Repubblica e gli allegati, la concessionaria di pubblicità Manzoni; tutto tranne La Stampa, così vuole l’ereditiere greco. John Elkann, nipote di Gianni Agnelli a capo dell’impero ex Fiat, ha accettato di vendere se