L’offerta a Gedi di Leonardo Maria Del Vecchio ma c’è pochissimo margine per riaprire la trattativa. Salvo colpi di scena (un rilancio?), infatti, il gruppo Antenna dell’armatore greco Theo Kyriakou è in dirittura d’arrivo per l’acquisto di Gedi.

Dopo l’articolo pubblicato da Domani, sulla proposta di 140 milioni di euro (pareggiando quella dei greci) da parte di Lmdv Capital, il family office di Leonardo Maria Del Vecchio, fonti vicine ai vertici Gedi, consegnate a Radiocor, hanno fatto sapere che «considerati i rapporti in essere, non ci sono le condizioni per aprire nuove strade».

Poche parole, molto chiare, che danno una doppia conferma: il serio tentativo dell’erede del fondatore di Luxottica di inserirsi nel discorso e rilevare il gruppo editoriale di Elkann, ma soprattutto uno stato molto avanzato della trattativa con Kyriakou.

Del resto come anticipato da questo giornale il negoziato con il gruppo greco è entrato nella fase warranty, quella in cui si valutano gli ultimi numeri di bilancio prima di arrivare alla conclusione dell’operazione. Tuttavia, questo processo potrebbe durare ancora per qualche settimana. La chiusura definitiva potrebbe probabilmente essere ufficializzata nella seconda parte di gennaio. Intanto martedì è stata convocata un’assemblea a Repubblica per capire la situazione e soprattutto l’orientamento tra le due offerte.

Tentativo Del Vecchio

Del Vecchio ha comunque provato a riaprire il discorso appena terminata (a fine novembre) l’esclusiva data ai greci di Antenna. Un’iniziativa personale, senza alcun coinvolgimento del resto della famiglia, né tantomeno da parte della Delfin, la holding finanziaria di famiglia guidata da Francesco Milleri, che negli ultimi mesi è stata protagonista dei risiko bancario.

Il giovane manager ha messo sul piatto la stessa cifra dei greci per provare a sparigliare le carte. Il suo obiettivo sarebbe stato quello di prendere tutta Gedi, senza prevedere una successiva vendita di alcune testate del gruppo. Avrebbe tenuto dunque sia i giornali, Repubblica, Stampa, Huffington Post, che le radio (Radio Deejay, M2O e Radio Capital). Adesso, per provare a far saltare il banco, deve tentare un rilancio.

Intanto è difficile, invece, capire l’orientamento di Kyriakou sul resto dei marchi. È certo che in primo momento l’armatore greco avesse manifestato interesse solo per Repubblica. Sul punto Elkann è stato irremovibile preferendo cedere l’intero gruppo. Sarà il nuovo proprietario a decidere cosa fare. Non è escluso che l’imprenditore greco riprenda il discorso di cessione della Stampa al gruppo Nem, capitanato da Enrico Marchi, che ha il principale business negli aeroporti al nord, soprattutto in Veneto. Il confronto era iniziato, ma è stato messo in stand-by.

Il governo è stato spettatore della vicenda. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stata informata della trattativa fin dai primi veri contatti tra Elkann e Kyriakou, garantendo di non volersi immischiare. Palazzo Chigi ha mantenuto la stessa posizione anche di fronte alla proposta avanzata negli ultimi giorni da Del Vecchio.

Tuttavia, una valutazione – secondo il parere di alcuni esperti – dovrebbe essere fatta nel governo sull’eventuale ricorso al golden power. Il motivo è nella proprietà di Antenna: l’armatore greco ha come socio il fondo saudita Pif, che fa riferimento al principe Mohammad Bin Salman. In ballo nell’operazione, infatti, non ci sono solo i giornali ma anche le frequenze radiofoniche, rendendo così la questione più delicata.

Riduzione degli organici

Politicamente, invece, c’è molta preoccupazione nel Partito democratico. Kyriakou stima Meloni, a largo del Nazareno temono uno spostamento a destra – peraltro proprio con l’avvicinarsi delle elezioni politiche – della linea editoriale di Repubblica, storico punto di riferimento dei progressisti in campo editoriale.

Per quanto riguarda le redazioni, soprattutto di Repubblica e Stampa, si andrà verso una riduzione degli organici attraverso i prepensionamenti. Durante la trattativa l’ipotesi emersa è quella di un taglio di 100 giornalisti a Repubblica e di altri 40 alla Stampa. Lo scenario sarebbe rimasto lo stesso anche in caso di ripensamento da parte di Elkann sulle cessione: il prossimo anno avrebbe comunque deciso di ridurre il numero di giornalisti.

