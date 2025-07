L’esponente di FdI, farmacista, esulta per la vendita degli antidiabetici in farmacia, le regioni protestano. La missione pagata dalla fondazione danese e la visita alla sede della multinazionale che ha investito in Italia. La replica: «Non lo sapevo, pensavo fosse l’ambasciata»

Un ministero dentro al ministero. Al dicastero della Salute tira una brutta aria da quando Marcello Gemmato, sottosegretario di stato, si è messo in testa di diventare potente e temuto viceministro. La riorganizzazione del dicastero è stata anche approvata dal governo, ma la nomina non arriva.

Il fratello d’Italia e amico delle sorelle Meloni costruisce il suo sistema tra fedelissimi, accordi internazionali, annunci roboanti di «semplificazioni per i pazienti». Un sistema che non dimentica mai le farmacie, la passione di famiglia e le accuse di conflitto d’interessi lanciate dalle opposizioni.

Il suo regno lo si può raccontare partendo da un nuovo caso scoperto da Domani. Che riguarda un viaggio istituzionale (al quale non è stato invitato il ministro Orazio Schillaci) e la recente riclassificazione dei farmaci antidiabetici molto in voga per perdere peso, con il passaggio dalla vendita diretta a quella nelle farmacie.

Un passaggio sancito dall’Aifa, Agenzia italiana del farmaco, che ha recepito quanto disposto nella legge di Bilancio, un cambiamento fortemente voluto da Gemmato.

Viaggi e investimenti

Ora, il sottosegretario è stato il protagonista di un viaggio istituzionale avvenuto nell’ottobre 2023. Dal 19 al 21 Gemmato e altri sette componenti del ministero, tra amministrativi e funzionari, hanno partecipato a una missione organizzata dall’ambasciata danese e da Healthcare Denmark, una struttura pubblico-privata senza scopo di lucro che promuove idee e innovazione nel settore sanitario in Danimarca. Ma nello stesso viaggio il meloniano ha partecipato a un pranzo organizzato dall’ambasciata con una multinazionale che produce i farmaci antiobesità e che ha in Italia in ballo affari milionari.

«I partecipanti del ministero della Salute alla missione istituzionale promossa dall’ambasciata della Danimarca erano pari a 8, di cui 3 a carico del ministero e 5 componenti della delegazione a carico dell’ambasciata danese», spiega l’ufficio stampa del ministero. Quindi il ministero non ha pagato la trasferta di Gemmato, e allora chi lo ha fatto? «Per quanto di mia conoscenza, i costi della missione sono stati a carico dell’ambasciata danese in Italia. Il tutto si è svolto sotto la supervisione delle autorità diplomatiche preposte del ministero degli Esteri e dell’ambasciatore italiano in Danimarca», dice a Domani il sottosegretario.

Ma l’ambasciata danese in Italia cosa dice? «Non abbiamo coperto noi le spese di viaggio del sottosegretario Gemmato, ma attraverso i fondi stanziati tramite un “Embassy Call for Contribution” nell’ambito della riserva di adeguamento alla Brexit gestita da Healthcare Denmark». Anche se poi il sottosegretario è tornato per sopraggiunti impegni istituzionali e il ministero della Salute si è fatto carico del pagamento del viaggio di ritorno. Alla tre giorni il ministro, Orazio Schillaci, non è stato neanche invitato «perché non era previsto il coinvolgimento dei ministri», risponde l’ambasciata.

Il viaggio è stata l’occasione anche per favorire un incontro con le autorità e le aziende danesi, in particolare per un confronto tra sistemi sanitari sancendo l’avvio di un progetto di collaborazione tra i due paesi. Tra gli eventi, anche un pranzo di lavoro della delegazione nella sede di rappresentanza di Novo Nordisk, che ha svolto una breve presentazione aziendale il 10 ottobre 2023.

Chi è Novo Nordisk? È una delle più importanti multinazionali impegnate nella vendita dei farmaci antidiabetici, in particolare la semaglutide utilizzata anche per dimagrire. Che fa parte della fondazione Healthcare Denmark.

Proprio lo scorso giugno Gemmato ha partecipato a un evento organizzato dalla multinazionale salutando positivamente l’annuncio di un investimento di 2 miliardi di euro da parte di Novo nello stabilimento di Anagni. Un progetto che lo stesso governo ha ritenuto di interesse strategico tanto da nominare, pochi giorni fa, un commissario straordinario, il presidente della regione Lazio, Francesco Rocca. «In merito all’investimento dell’azienda danese in Italia, essendo competenza diretta del Mimit, non sono a conoscenza del relativo stato di avanzamento, se non da quanto riportato dai media. Detto questo è un’ulteriore riprova della grande credibilità internazionale del Governo Meloni», dice Gemmato.

La guerra delle pasticche

Nel settore degli antidiabetici, l’Aifa, l’agenzia del farmaco, ha approvato di recente il passaggio dalla distribuzione diretta a quella nelle farmacie per altre due categorie di prodotti (non la semaglutide), gliptine e glifozine. Una scelta che è arrivata a cavallo dell’addio di Giorgio Palù, il professore che, nel febbraio 2024, aveva abbandonato l’agenzia per lasciarne la guida, come facente funzione, all’amico di Gemmato, Francesco Fera (oggi consigliere). Quest’ultimo, vecchio amico del sottosegretario, sui social c’è una foto di qualche anno fa che li immortala insieme anche a Giorgia Meloni, oggi presidente del Consiglio.

Torniamo agli antidiabetici. Non tutti sono convinti, come sostengono Gemmato e l’Aifa (anche ai tempi di Palù), che questo passaggio produrrà risparmi per il Servizio sanitario nazionale e per i pazienti. «I risparmi di cui parla Gemmato sono sul valore complessivo, ma quelli sono farmaci che sono sempre meno utilizzati, e bisogna osservare i costi unitari e il consumo generale. Se si consumano meno farmaci è ovvio che diminuisce la spesa complessiva.

Noi come regione abbiamo fatto ricorso al Tar per le procedure adottate che ci hanno tagliato fuori e siamo in attesa del pronunciamento. Non c’è alcun miglioramento del servizio ai cittadini perché noi provvedevamo comunque alla distribuzione territoriale, quello che cambia sono i costi a carico del sistema sanitario che aumentano», dice Simone Bezzini, assessore alla Salute della regione Toscana.

Amore farmacie

Di certo chi aumenterà il volume d’affari saranno le farmacie. Gemmato, però, ribatte che l’Aifa è titolata al monitoraggio e l’agenzia ha stimato un risparmio per il sistema sanitario di oltre 9 milioni di euro. «Con questo provvedimento portiamo i farmaci per malattie croniche più vicini e accessibili ai cittadini», dice il sottosegretario che elenca quanti hanno accolto favorevolmente la misura. Di certo, aggiungiamo noi, anche le care e vecchie farmacie, la passione di casa.

Gemmato resta socio accomandante in quella di famiglia, che in passato aveva finanziato anche Fratelli d’Italia. A finanziare il partito era stata anche Therapia, la srl dove Gemmato aveva il 10 per cento di quote. “Aveva” perché Gemmato ha ceduto le sue quote, per un valore di 12.500 euro, a un altro fratello d’Italia: Francesco Scarongella, in passato con un ruolo nell’organizzazione locale del partito.

La srl era diventata nota alle cronache perché offriva diagnosi veloci senza aspettare i tempi lunghi della sanità pubblica. Per Gemmato i conflitti d’interesse non ci sono: «Lo ha stabilito il garante della concorrenza e nella farmacia non ho alcun potere di gestione». Intanto il suo regno si allarga per un sottosegretario che sembra sempre più un ministro ombra.

