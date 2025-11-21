Genio e “Restanza”: «Con la mia invenzione resisto nel Sud che amo»

true false

Al nord e nella Silicon Valley il garage è il luogo culto dell’invenzione. A sud invece si chiama “rimesa” con una sola “s”. Un posto meno iconico del garage ma forse ancora più grunge. Puzza di nafta e aceto delle conserve, la polvere è quella della buccia delle mandorle, seccata e conservata per accendere il fuoco. “Rimesa” è con una sola “s” perché in un certo sud si rimette tutto, anche le lettere, anche e soprattutto le parole. E quando rimetti il linguaggio, ti togli un modo di nominare il