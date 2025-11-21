Fatti

Genio e “Restanza”: «Con la mia invenzione resisto nel Sud che amo»

Diana Ligorio
21 novembre 2025 • 07:00

Nicola Suma, 20 anni, sta brevettando un prototipo ingegneristico capace di trasformare l’anidride carbonica in risorsa. Un modo per praticare ciò che Vito Teti chiama “restanza”

Al nord e nella Silicon Valley il garage è il luogo culto dell’invenzione. A sud invece si chiama “rimesa” con una sola “s”. Un posto meno iconico del garage ma forse ancora più grunge. Puzza di nafta e aceto delle conserve, la polvere è quella della buccia delle mandorle, seccata e conservata per accendere il fuoco. “Rimesa” è con una sola “s” perché in un certo sud si rimette tutto, anche le lettere, anche e soprattutto le parole. E quando rimetti il linguaggio, ti togli un modo di nominare il

Diana Ligorio

Classe 1982, è autrice di docufilm per Rai, Sky, La7, alcuni scritti con Roberto Saviano, Carlo Bonini, Fabrizio Gatti, Attilio Bolzoni, Antonio Spadaro. L’ultimo docufilm, Io devo continuare, è stato nominato al Prix Europa 2024. Ha pubblicato il romanzo Mia e la voragine (TerraRossa), candidato al Premio Campiello Junior, e il romanzo Occhi di lupo, cuore di cane. La vita invisibile di un agente della DIA (Bompiani), menzione speciale al Premio Giornalistico Narrativo Nadia Toffa.