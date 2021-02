Una porzione del cimitero di Camogli di Genova è franato in mare in seguito alla caduta di un costone. Diverse bare sono state viste galleggiare in acqua trasportate dalla corrente marina. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Rapallo che cercare di mettere in sicurezza l’area e recuperare le bare.

A dare l'allarme sarebbero stati alcuni operai che stavano lavorando alla ristrutturazione di alcuni colombai. Dopo un forte rombo, avvertito da tutti i residenti della zona, hanno visto il terreno sgretolarsi sotto i loro occhi.

Il cimitero si trova lungo la strada che da Recco raggiunge il paesino di Camogli ed è uno dei più suggestivi e conosciuti della riviera.

Non sono ancora chiare le cause del crollo del terreno che ospita il cimitero, ma il territorio non è nuovo a frane di questo tipo.

