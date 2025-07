Il direttore d’orchestra escluso per sua vicinanza al leader russo, Vladimir Putin, ma non ci saranno penali da pagare. La vicenda è un nuovo capitolo del la guerra al ministero. Sullo sfondo il risiko di nomine e il ruolo del sottosegretario Mazzi

Uno scontro al ministero della Cultura, un risiko di nomine e una guerra tra bande dentro il Pd. Questo e altro racconta la cancellazione del concerto sinfonico alla Reggia di Caserta che avrebbe dovuto dirigere, uno dei più importanti direttori d’orchestra del mondo, Valerij Gergiev. La vicinanza al leader russo, Vladimir Putin, ha scatenato polemiche e portato alla decisione finale.

La comunicazione dell’annullamento del concerto, previsto il prossimo 27 luglio, è arrivata da Tiziana Maffei. La direttrice della reggia vanvitelliana nella sua nota ha parlato di «crescenti tensioni internazionali legate alla presenza del Maestro Valery Gergiev», di una «scelta maturata a seguito di un’attenta valutazione, per ragioni di opportunità e di tutela dell’immagine» per evitare «il rischio di una strumentalizzazione della missione culturale del nostro istituto». Prima di inoltrarci nella gestione e negli effetti della cancellazione bisogna ricordare che un caso analogo aveva già interessato un altro festival campano, quello di Ravello, dove alla fine il direttore noto e apprezzato in tutto il mondo, si era esibito dopo essere stato escluso dalla Scala di Milano.

La rassegna Un’estate da re è organizzata da Scabec, società della regione Campania. «Al momento c’è solo un pre-contratto dove non si parla di penali. Quello definitivo sarebbe stato formalizzato, con le varie clausole, all’arrivo di Gergiev. Il suo cachet è di 25mila euro», ci fanno sapere dalla regione. C’è anche la questione della prevendita, una sessantina di biglietti acquistati da contestatori e che dovranno essere rimborsati dall’ente.

Lo scontro alla Cultura

La cancellazione conferma il caos che regna dalle parti del ministero della Cultura, guidato da Alessandro Giuli. In pochi giorni c’è stata prima il litigio con il Corriere della sera (attaccando un editorialista schierato a destra come Ernesto Galli della Loggia) e poi l’imbarazzo per la vicenda – rivelata da Domani – del suo libro, finanziato dal ministero, nell’ambito della mostra Magna mater, in corso al Foro romano e palatino. E ora arriva la decisione, assunta dalla direttrice della Reggia, che è di nomina ministeriale, che racconta la spaccatura tra il ministro e il potente sottosegretario, in quota Fratelli d’Italia, Gianmarco Mazzi.

Quest’ultimo è, infatti, molto legato professionalmente ad Alessandro Ariosi, manager dell’omonima agenzia, e che ha seguito, come confermano dalla regione, proprio il contratto di Gergiev. La rassegna, tra l’altro, è realizzata grazie alla collaborazione del “Giuseppe Verdi” di Salerno, il cui direttore dell'Orchestra Filarmonica è Daniel Oren, un altro maestro di livello internazionale, rappresentato dall’agenzia di Ariosi. Proprio Oren dirigerà domani sera La traviata di Giuseppe Verdi.

Da una parte c’è il sistema di relazioni e idee di Mazzi, dall’altra quello immaginato da Giuli che ha espresso pieno consenso alla decisione assunta. Una storia, quella dell’annullamento, che racconta anche di future nomine e alleanze. In particolare lo scontro si consuma sulla scelta del nuovo direttore del teatro San Carlo di Napoli, Mazzi e anche il presidente uscente della regione, Vincenzo De Luca, puntano forte su Fulvio Macciardi, in uscita dal teatro Comunale di Bologna.

Macciardi vanta una lunga esperienza durante le amministrazioni di centrosinistra, ma negli ultimi tempi si è avvicinato a Mazzi. Uno dei trait d’union è proprio Ariosi, manager fondatore della società Ariosi management, con sede in Svizzera, che gestisce artisti e direttori nell’ambito della lirica. Ma l’opzione non è gradita a Giuli e neanche al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che sull’evento annullato in Reggia aveva pilatescamente detto: «Bisogna capire dove c’è il confine tra l’arte e la propaganda».

Chi esce sconfitto è Vincenzo De Luca, nella fase più debole della sua avventura politica, fresco dell’accordo con la leader dem, Elly Schlein, su Roberto Fico come suo possibile successore. Anche sul concerto sinfonico del maestro russo il governatore esce sconfitto. «La serata prevede l’impegno di un grande direttore d’orchestra, ho visto strumentalizzazioni intollerabili. Putin è colpevole, ma l’occidente non è innocente perché non ha fatto nulla per evitare questa tragedia. Mentre questi si turbano per un concerto d’orchestra ogni giorno muoiono da settanta a centoventi bambini a Gaza e nessuno dice niente», aveva detto qualche giorno fa.

E aveva ricordato: «Non attribuiamo agli artisti le responsabilità dei governi dei paesi da cui provengono. Questo vale per Daniel Oren che dirigerà la Traviata, lui è israeliano ma non attribuiamo a lui la responsabilità per il genocidio messo in atto dal governo Netanyahu». Le sue parole non hanno fermato le proteste di alcuni esponenti del Pd, a partire dall’europarlamentare Pina Picierno, che hanno continuato a chiedere di cassare l’evento. Alla fine è arrivata la resa e De Luca si è chiuso in un insolito mutismo.

