Tecnica e umanità, metodologia e relazione convivono nel delicato lavoro di scoprire, educare e far fiorire il talento. il rapporto allenatore-atleta è caratterizzato tendenzialmente da un grande squilibrio di potere, una notevole differenza d’età, un’enorme quantità di tempo trascorso insieme e uno sbilanciamento di competenze tecnico-scientifiche. Le vessazioni, non possono, non devono, diventare un metodo

La bambina avrà avuto otto anni, non di più. Riceve la medaglia e la stretta di mano, poi la invitano ad uscire dal campo di gara, la premiazione è finita le dicono. Lei ha un attimo di incertezza ma si avvia; dopo qualche passo però si ferma e torna in dietro per chiedere come mai non avessero premiato anche il suo allenatore. Momento di smarrimento alla ricerca della risposta poi le spiegano che non è previsto, gli allenatori non vengono premiati.

La bambina esita ancora qualche secondo come per riflettere, sembra non capire e invece capisce benissimo. Si avvia verso l’uscita dove c’è l’allenatore ad aspettarla: si ferma davanti a lui, si toglie la medaglia e gliela mette al collo. Attorno le persone applaudono, qualcuno si commuove: lui la solleva e l’abbraccia. Se il rapporto allenatore-atleta potesse essere raccontato con una scena ecco questa (realmente accaduta) esprimerebbe tutto ciò che di bello contiene: fiducia, rispetto, affetto, gratitudine, ammirazione, riconoscenza.

Cosa c’è di più bello di una persona adulta, che crede in te, ti insegna a crescere, a migliorare, ti guida, vuole farti brillare, gioisce dei tuoi progressi e dei tuoi traguardi? Il mentore ispira e forma l’allievo verso la realizzazione del suo potenziale personale in un circolo virtuoso di trasformazione reciproca: è questo che accade nella magia della relazione maestro-discepolo. È questo che accade nella sua trasposizione in ambito sportivo tra allenatore e atleta: perciò la competenza tecnica pur se importante, è solo un aspetto del saper allenare che si colloca all’interno della ben più rilevante consapevolezza di dover essere, prima di tutto, un modello di ruolo prosociale. Tecnica e umanità, metodologia e relazione, prestazione e benessere convivono nel delicato lavoro di scoprire, educare e far fiorire il talento.

Il caso Maccarani

Anche lo sport sa polarizzare l’opinione pubblica e l’imputazione coatta di Emanuela Maccarani, da 30 anni l’allenatrice della nazionale di ginnastica ritmica, è un caso che divide l’Italia tra innocentisti e colpevolisti sul delicato tema dei comportamenti inappropriati in ambito sportivo. Le denunce contro Emanuela Maccarani, inizialmente mosse da due ex atlete della Nazionale di ginnastica ritmica e poi sostenute da altre conferme riguardano maltrattamenti, umiliazioni, abusi: il rito della pesata, la fila indiana vestite solo di slip, le angherie subìte davanti a tutte le compagne per variazioni in termini di etti a cui seguivano insulti e lanci di cose, dalle bottiglie al guinzaglio del cane.

Una brutta faccenda che ha lasciato segni indelebili sull’autostima, sull’induzione ai disturbi del comportamento alimentare, sul rischio di depressione nella vita delle “Farfalle” o di coloro che si sono ritirate ancora crisalidi. Dopo un processo della giustizia sportiva in cui Maccarani fu assolta per «eccesso di amore» (nel senso che i fatti venivano confermati ma giustificati come stimolo per le atlete a dare il meglio di sé), ora potrebbe dover affrontare un processo penale per maltrattamenti. Anche il processo sportivo è stato riaperto dopo che il procuratore della Federginnastica, Michele Rossetti, è stato rimosso per le intercettazioni in cui insultava le atlete che avevano accusato l’allenatrice.

I fatti sussistono, non ci sono dubbi. Tuttavia è la spiegazione dei fatti che divide, perché in ballo c’è l’onore dell’allenatrice più medagliata d’Italia. Gli standard internazionali applicati dalle giurie nella valutazione dell’esercizio, non prescindono dall’aspetto dell’atleta che diventa parte integrante della performance. Accade in tutte le discipline ad alta componente estetica (tuffi, pattinaggio artistico, ginnastica appunto). Tuttavia il controllo maniacale delle forme oltreché della forma, caratterizza pressocché tutte le specialità, perché lo sport è immerso nell’estetica, nell’esibizione di corpi in movimento. Così come l’esasperazione del rapporto tra peso e potenza è ormai un fattore determinante ai fini della prestazione; lo è negli sport di combattimento in cui si scende di categoria di peso per aumentare la competitività. Così come nelle discipline di accelerazione o di salto.

Spingersi oltre i limiti

Anche Tamberi, con il calcolo renale, ci ha dato un esempio dei rischi che si corrono nell’inseguire ossessivamente la magrezza per un risultato agonistico; lui però ha ammesso di essere oltre l’estremo; «non fate come me, io ho uno staff che mi segue» ha detto. E ciò nonostante a Parigi sappiamo com’è finita. Ecco la diatriba tra innocentisti e colpevolisti si esaurisce qui. Le vessazioni, non possono, non devono, diventare un metodo. Vale per ogni obiettivo così come per il controllo del peso, imprescindibile nell’atleta di alto livello ma, proprio per la difficoltà che implica nel convivere con un regime di privazione e sacrificio continui, va affrontata col supporto di personale specializzato attraverso un approccio multidisciplinare (psicologico, nutrizionale, metodologico).

L’allenatore è colui che, per definizione, porta a sintesi tutto ciò che viene studiato, provato, fatto per il bene dell’atleta: senza questo assunto il rapporto allenatore-atleta non esiste. Gli atleti maturi ed evoluti, sono in relazioni di leadership reciproca e le decisioni vengono condivise. E tutti gli altri?

Giovani atleti e atlete, troppo spesso disallineati tra maturità personale e agonistica a causa della specializzazione precoce, frequentemente sradicati dalla famiglia per vivere in ambienti in cui la performance tende a prevalere sulla persona, hanno bisogno di esperienza per raggiungere un approccio critico e un’autonomia di pensiero che consenta un rapporto alla pari col proprio allenatore. Perché il rapporto allenatore-atleta è caratterizzato tendenzialmente da un grande squilibrio di potere, una notevole differenza d’età, un’enorme quantità di tempo trascorso insieme e uno sbilanciamento di competenze tecnico-scientifiche.

I meccanismi psicologici

A una spiegazione o a un consiglio di natura metodologica da parte dell’allenatore, difficilmente un giovane atleta potrà replicare se non con sensazioni; tuttalpiù potrebbe opporsi al modo se risultasse violento o abusante ma, in quel ventaglio di sentimenti positivi che caratterizzano la relazione mentore-discepolo, è possibile distinguere la disciplina dall’obbedienza? È sempre possibile capire quando l’abuso è per te o contro di te? Ad esempio ci sono allenatori che vivono il disturbo alimentare come un valore aggiunto: hai mangiato troppo? Impara a mettere un dito in bocca e vomitare. Così lo fai una volta, due, tre e si trasforma in un comportamento disturbato normalizzato.

Nel tempo, diventa difficile o impossibile distinguere se l’impulso ad agire nasce dall’interno, dall’interiorizzazione di un insegnamento o dall’esterno, da un’autorità o presunta tale, rispettata per timore, persuasione o convinzione. E qualora fosse possibile operare questa distinzione, cosa cambia se l’obbedienza si fa inconsapevole e diventa quel lato oscuro che trasforma la disciplina in un meccanismo di controllo? E ancora, come si potrebbe separare la scelta autentica da quella inquinata dal senso del dovere nell’accontentare aspettative, attese o pretese da parte di quell’adulto di riferimento a cui ti lega un rapporto di fiducia? Anche qui la discussione finisce. Perché non ci possono essere risposte se non una: il benessere. Se la pratica sportiva, anche ad altissimo livello, non rappresenta un’esperienza positiva e di gratificazione ma genera sofferenza o anche solo disagio, allora è meglio stare in guardia, perché prestazione e benessere devono essere i due lati della stessa medaglia.

