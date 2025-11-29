Schlein: «Il ministro riferisca al più presto alla Camera»

Giorgetti il “facilitatore”. Mps, i pm contro il governo

Vittorio Malagutti
29 novembre 2025 • 20:00Aggiornato, 29 novembre 2025 • 20:50

Le carte d’indagine ricostruiscono il sostegno dell’esecutivo agli scalatori Caltagirone, Lovaglio e Milleri. L’asta anomala sulla quota del Monte dei Paschi e le manovre in vista dell’offerta pubblica in Borsa  

Il problema, adesso, è incastrare le dichiarazioni pubbliche, quelle disseminate dal governo nell’arco di un anno e più, con i fatti, fatti concreti, che emergono dall’indagine della procura di Milano sulla scalata del Monte dei Paschi a Mediobanca. Una partita di potere destinata ridistribuire le carte del potere nella finanza nazionale. A uscirne vincitori, una vittoria netta, sono stati il costruttore ed editore Francesco Gaetano Caltagirone, insieme a Francesco Milleri, a capo della holding

Per continuare a leggere questo articolo

Vittorio Malagutti

Giornalista professionista dal 1986, scrivo di finanza, economia e criminalità economica. Ho lavorato a Gente Money, Milano Finanza, il Mondo, 9 anni al Corriere della Sera da inviato speciale e poi, sempre come inviato, al Fatto Quotidiano e 16 anni a L'Espresso. Con i consorzi Eic e Icij ho collaborato a diverse inchieste internazionali tra cui quella dei Panama Papers.