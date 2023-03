Tanti i temi di discussione comune sul tavolo, Tra i temi oggetto del dibattito, le regole della nuova governance europea, la riforma del mercato europeo dell’energia, la revisione degli investimenti in Europa fondamentali per lo sviluppo. Ma soprattutto si è parlato delle misure di contrasto all’Inflaction reduction act

Il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire è arrivato a Roma nella mattinata del 3 marzo per incontrare i suoi omologhi Giancarlo Giorgetti e Adolfo Urso. Tanti i temi di discussione comune sul tavolo, Tra i temi oggetto del dibattito, le regole della nuova governance europea, la riforma del mercato europeo dell’energia, la revisione degli investimenti in Europa fondamentali per lo sviluppo. Ma i tre ministri parleranno anche e soprattutto delle misure da prendere per contrastare l’Inflaction reduction act varato dalla presidenza americana di Joe Biden, che secondo Bruxelles danneggia la competitività delle imprese europee.

«L’Europa deve andare avanti insieme e trovare una strategia comune sulle questioni principali, a cominciare dagli aiuti di Stato e revisione della governance», ha detto Giorgetti che ha accolto al Mef il ministro Le Maire.

I due hanno discusso anche di riforme interne ai vari stati, dalla riforma sull’inflazione francese alle modifiche sulla legge del superbonus edilizio italiano. «L’inflazione è il reale problema di tutti – ha detto Giorgetti – e non credo che si possa risolvere soltanto con una politica restrittiva di tassi d’interesse. Rispetto ai prezzi dell’energia e del cibo stiamo finalizzando proposte per andare incontro alle esigenze reali delle persone, come ha annunciato recentemente anche la Francia».

