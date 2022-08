Aveva 57 anni, ha avuto un malore nella notte. Fino a ieri ha lavorato in redazione, come ricordano i suoi colleghi

È morto la notte scorsa Omar Monestier, direttore dei quotidiani Il Piccolo e Messaggero Veneto. Il giornalista ha avuto un malore nel corso della notte mentre era a casa.

Nato a Belluno il 23 settembre 1964, Monestier viveva a Moruzzo (Udine), ma da quando aveva assunto la doppia carica si alternava tra Trieste e il Friuli. Prima di assumere la doppia carica, era stato dal 2012 direttore del Messaggero Veneto di Udine e Pordenone.

Fino all’ultimo in redazione

Sul sito ufficiale del Messaggero Veneto, è stata pubblicata una lettera dei colleghi: «Ciao Omar. Te ne sei andato all’improvviso nella notte. Ieri eri qui in redazione, con noi, a lavorare ma anche a scherzare, perché, in fondo, lo ricordavi sempre: “Io a far questo mestiere mi diverto ancora”. Insieme abbiamo condiviso un pezzo di strada, un percorso non sempre facile ma con la prospettiva e l’obiettivo di trasformare i giornali locali in una comunità e di rendere un servizio – utile – per questa comunità».

Il presidente del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha detto che Monestier ha saputo «comprendere e trasmettere, attraverso il proprio lavoro, un territorio complesso come il nostro».

