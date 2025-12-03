Giornata della disabilità 2025, l’inclusione è lontanissima. Le carenze del governo

Oltre all’inettitudine del governo, anche a livello locale i problemi non mancano. Migliaia di Comuni non hanno aggiornato il Peba. Sul lavoro, oltre ai posti riservati non coperti, manca completamente la parte più ambiziosa delle politiche attive. E la scuola non è da meno

Ogni 3 dicembre il copione è identico: le istituzioni parlano di diritti, il governo rivendica impegni, i palazzi si illuminano di viola. Poi basta spostarsi di qualche metro fuori dalle celebrazioni per vedere la realtà che invece è lì, ferma. Questa mattina Sergio Mattarella ha ricordato che per troppe persone con disabilità l’accesso ai diritti è ancora «un percorso arduo», segnato da «ritardi, dinieghi e complicazioni irragionevoli» che aggravano il peso sulla vita delle famiglie. Le parole