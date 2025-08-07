Arretrare in un angolo ma da lì colpire, colpire alla cieca, scatenare le reazioni di tutti quelli che cascano nella trappola della provocazione, e usare queste reazioni per far passare in secondo piano le contestazioni del Tribunale dei ministri e il pasticcio del governo sul caso Almasri, il torturatore libico liberato e riportato a casa in volo di Stato dall’Italia lo scorso 21 gennaio.

È quello che ha fatto Giorgia Meloni nelle ultime ore, lei che forse non la migliore amica di Trump ma senz’altro ne è la migliore allieva. L’esca, ideata e organizzata su due piedi ma secondo uno schema collaudato, è stata l’intervista ”concessa” al Tg5 mercoledì sera, da dove ha attaccato tutti quelli che sapeva le avrebbero assicurato una reazione pirotecnica.

Da lì la catena di azioni e reazioni che stava appunto cercando. Per tenere l’ebollizione alta, alla vigilia delle vacanze – filtra che andrà nelle isole greche e in Puglia – ieri ha anche aggiunto un paio di blitz sui social: una risposta alla sinistra, un seguito all’intervista tv: «Gli italiani ci hanno dato un mandato preciso» su immigrazione clandestina, sicurezza, giustizia, mandato che «porteremo avanti con determinazione, senza paura e a testa alta».

Provocazione e reazione

Come previsto, dunque, le reazioni sono arrivate. Le toghe, accusate dalla premier di avere «un disegno» politico contro le sue politiche immigratorie, hanno risposto con una nota dell’Anm: «I magistrati non fanno politica, fanno il loro mestiere ogni giorno nonostante insulti, intimidazioni e una campagna costante di delegittimazione che danneggia i fondamenti stessi del nostro Stato democratico».

Giuseppe Conte, accusato di essersi dissociato dall’azione del ministro Salvini all’epoca del governo gialloverde e delle vicende della nave Open Arms («Non sono Alice nel paese delle meraviglie e neanche un Conte qualsiasi», aveva detto Meloni al Tg5), replica con un video: «Non sono una Meloni qualsiasi», «Io non avrei mai rimpatriato una persona che è accusata di aver stuprato bambini e di crimini contro l’umanità», «Prenditi qualche responsabilità, Giorgia. Sei il presidente del Consiglio, non Calimero». Di “vittimismo” l’accusa tutta l’opposizione.

Poi c’è l’attacco al Tribunale dei ministri che ha archiviato la posizione della premier, a differenza di quella dei due ministri Nordio e Piantedosi e del sottosegretario Mantovano, scelta che lei definisce «surreale».

Qui a intervenire è Marcello Basilico, consigliere togato del Csm: «Il termine ‘surreale’ impiegato dalla presidente Meloni in relazione a una decisione giudiziaria dovrebbe dirci molte cose sull’intento polemico che muove ormai una parte politica nei confronti dei magistrati», «si vuole portare il livello degli attacchi oltre limiti mai raggiunti, perché ogni pronuncia sgradita potrà essere letta con la lente che si reputa più vantaggiosa, approfittando dell’apparato mediatico di cui si dispone».

Buona anche la sinistra

La fotografia di Basilico sembra nitida. Alla vigilia della pausa estiva, Meloni decide di alzare più polvere possibile, approfittando appunto dei media “amici” ma anche della reattività agostana di quelli meno vicini. A questo fine ingaggia duelli anche con le sinistre-sinistre, a cui raramente si rivolge. Legge su Facebook che i leader rossoverdi Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli annunciano di segnalare il governo italiano alla Corte penale internazionale per possibili complicità per quanto sta avvenendo a Gaza per mano del governo Netanyahu.

Un’accusa che le è stata rivolta altre volte, e non solo da loro. Stavolta replica: «Tre cose sono ormai chiare a tutti: la prima che, non riuscendo a batterci in patria, la sinistra cerca sempre il soccorso esterno. La seconda che dell'immagine dell'Italia e della sua reputazione nel mondo, a loro, non importa assolutamente nulla. La terza che ormai hanno un’unica strategia e speranza: provare a liberarsi degli avversari per via giudiziaria, perché alla via democratica hanno rinunciato da un pezzo. Non riusciranno».

La tecnica di trascinare l’avversario nella rissa è uno schema consolidato per palazzo Chigi, quando il nervosismo della premier sale oltre il livello di guardia. È quello che è successo in queste ore: Meloni è di pessimo umore. Per aver a suo tempo accettato il consiglio di non apporre il segreto di Stato su tutta la vicenda Almasri: certo giustificarlo sarebbe stato complicato.

È andata come cadere dalla padella nella brace: ovvero nel groviglio di contraddizioni in cui si sono cacciati i suoi ministri. In primis, quello della giustizia Carlo Nordio, che dopo aver cambiato più volte versione sulla liberazione del torturatore, ieri è dovuto precipitarsi a difendere la sua capo di gabinetto Giusi Bartolozzi, inguaiata dalle carte nelle quali c’è scritto nero su bianco l’ipotesi che abbia depistato i giudici sul ruolo del ministro.

Il Guardasigilli recita, in sedicesimi, la stessa parte della premier, ovvero prova a assumere su di sé le responsabilità della collaboratrice. Il fatto è che Bartolozzi, fin qui non indagata, non gode del privilegio del voto dell’aula sull’autorizzazione a procedere che, quando sarà, spiaggerà il procedimento sui tre dell’esecutivo. Rischia dunque di essere il vaso di coccio fra vasi di ferro. Vaso che, se tracimasse, per difendersi, potrebbe mettere ancora più nei guai il Guardasigilli e il resto della compagnia.

Via Arenula conta sullo scudo dell’articolo 4 della legge costituzionale 219/89 per chi li compie reati ministeriali «in concorso», «anche se non ministro né parlamentare». Il leader Iv Matteo Renzi capisce l’antifona e avverte: «La guarentigia costituzionale vale per la premier e per i ministri. Non vale per i capi di gabinetto. Chi volesse piegare la norma per salvare una collaboratrice, commetterebbe un atto contro la Costituzione».

