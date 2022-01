Giusy Ferreri arriva sul palco dell’Ariston con Miele. Dopo una recente sequela di tormentoni estivi con Takagi e Ketra, l’artista, divenuta famosa grazie a X Factor nel 2008, torna per la seconda volta al Festival della canzone italiana.

La storia

Nata il 18 aprile del 1979 a Palermo, a 14 anni inizia a studiare pianoforte e canto esibendosi con diverse cover band di stili e generi differenti spaziando dal rock internazionale e italiano, al pop-rock, arrivando al blues southern rock e psichedelia rock blues. Partecipa a diversi contest per giovani gruppi emergenti aggiudicandosi più volte la vittoria, ma è nel nel 2008 che arriva la svolta, con la partecipazione al talent show X Factor. Non arriva prima, ma firma un contratto con la Sony BMG e pubblica il brano Non ti scordar mai di me, scritto da Tiziano Ferro e Roberto Casalino.

Nel 2014 partecipa al Festival di Sanremo con L’amore possiede il bene. Il 19 giugno 2015 la hit Roma-Bangkok con Baby K. Giusy Ferreri diventa poi la voce di altri due brani popolarissimi di Takagi e Ketra, Amore e Capoeira (5 dischi di PLATINO) uscita nel 2018, e Jambo (4 dischi di PLATINO) uscita nel 2019. Il 28 maggio 2021 è la volta del nuovo tormentone, Shimmy Shimmy. Adesso la nuova partecipazione a Sanremo.

Miele

Tu no, tu no

Tu no non hai lasciato niente

E non riesco a capire

Se ti ricorderai

Di me forse ti ho dato il peggio di me

Resto sveglia e mi chiedo perché

Piove su questa città

Dove tu mi hai voluto bene

Dove io ti ho voluto bene

Perché questa notte non corri da me

Ti ho lasciato nel vento una musica

Spero che ti parli di me

L’amore non se ne va

Vola via ma poi torna da te

Come un treno preso di domenica

Certe volte non c’è un perché

E spero ti porti da me

No, non promettermi niente

Non cercarmi in un altro abbraccio no

Ma a volte capita

Di incontrare qualcuno in mezzo alla via

Che ti ricorda cos’è la vita

Che cos’è

Fino a qui

Senza te

È una lama che sa di miele

Cade a terra un altro bicchiere

Perché questa notte non corri da me

Ti ho lasciato nel vento una musica

Spero che ti parli di me

L’amore non se ne va

Vola via ma poi torna da te

Come un treno preso di domenica

Certe volte non c’è un perché

E spero ti porti da me

Ahhh

Non è miele

Sono già sicura che

Quest’amore ci porta via

Ubriachi di nostalgia

Se ne va

E un motivo non c’è

Questa notte non corri da me

Ti ho lasciato nel vento una musica

Spero che ti parli di me

L’amore non se ne va

Vola via ma poi torna da te

Come un treno preso di domenica

Certe volte non c’è un perché

E spero ti porti da me

