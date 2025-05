Erba, Novi Ligure, Cogne, Avetrana, Brembate, Garlasco. È lungo l’elenco delle cittadine dell’Italia di provincia risvegliate dal loro sonnacchioso anonimato per diventare per una settimana (un mese, un anno, decenni nel caso di Garlasco) il centro del mondo. O almeno, di quella parte di mondo che si vede in televisione, si legge sui giornali e rimbalza sul web.

L’elemento scatenante è un fatto di cronaca nera. L’omicidio in gergo è sempre un «delitto», a sottolinearne la drammaticità. Se avviene in casa, si spera sia una «villetta», che sintetizza in una parola una vita di piccola borghesia ed è comoda da ridimensionare in un plastico.

La foto della vittima e quelle degli indagati sono facili da reperire, non serve più nemmeno piangere con i genitori come racconta l’aneddotica dei giornalisti di nera. Basta scavare sui social, da cui si può anche risalire ad amici, frequentazioni e quindi nuove voci. Se il caso è particolarmente efferato, oppure per qualche imperscrutabile casualità fa più notizia, arrivano anche gli esperti di pubbliche relazioni, spuntano amici d’infanzia e lontani conoscenti dei protagonisti, si presentano gli immancabili criminologi.

È il circo mediatico, che si declina poi in processo mediatico non appena i risultati delle indagini bastano (ma anche no) per imbastire una possibile soluzione con cui riempire pagine di giornali e ore di diretta.

Il circo mediatico

È quel che sta succedendo a Garlasco, paesino della pianura padana a pochi chilometri da Pavia, dove nell’agosto del 2007 la ventiseienne Chiara Poggi è stata trovata morta nella casa di famiglia. Nel 2015, la corte di Cassazione ha confermato in via definitiva la condanna per il suo fidanzato, Alberto Stasi, il «biondino dagli occhi di ghiaccio» per le cronache. A distanza di dieci anni, però, il colpo di scena: il nuovo procuratore capo di Pavia ha rimesso tutto in discussione.

Ha iscritto nel registro delle notizie di reato Andrea Sempio (al momento dell’omicidio amico stretto del fratello minore della vittima), ha dragato un canale alla ricerca dell’arma del delitto e prelevato il Dna di una decina di persone. Altro colpo di scena, in esclusiva sul Tg1: sul muro della casa c’era un’impronta che le analisi di 18 anni fa non avevano consentito di attribuire ma che ora risulterebbe compatibile con quella di Sempio.

Così il circo ha rimontato il tendone, le telecamere sono tornate ad affollare i bar del paese e la scena si è popolata di nuovi personaggi: il «supertestimone» scovato dalle Iene e sentito anche in procura che dice di aver già raccontato la sua verità 18 anni fa; gli investigatori privati con la loro «superperizia» e il test del Dna; le cugine Cappa, una delle quali manda audio in cui parla del caso a un conoscente che prova a venderli; l’avvocata di Sempio, che posta su Instagram dopo che il suo assistito non si è presentato all’interrogatorio per un presunto errore procedurale, «Cpp (codice di procedura penale ndr) we love u» con un cuoricino. Immancabile anche Fabrizio Corona, inseguito dalle telecamere da cui fa pubblicità al suo format su YouTube.

Uscire da questo flusso è impossibile. Ad alimentarlo ci sono evidentemente qualche buona fonte dentro la polizia giudiziaria o la procura, ma anche gli avvocati affascinati dai riflettori. I primi hanno scelto di muoversi in un singolare tandem con la stampa, in particolare con le Iene, ma anche convocando gli interrogatori di Stasi e Sempio alla stessa ora nello stesso posto, premurandosi che la notizia diventasse nota. I secondi parlano più fuori che dentro le aule di giustizia.

L’ultimo in ordine di tempo, il legale di Sempio, Massimo Lovati, che ha risposto a Mattino news: «Meno male che non ci siamo presentati in procura, sennò con la storia dell’impronta ci massacravano a sorpresa».

Ad abbeverarci, invece, ci siamo tutti noi. La realtà è la miglior sceneggiatrice e sta offrendo un inaspettato colpo di scena, da seguire comodamente dal divano o dallo schermo del cellulare.

Davanti all’intrattenimento, poco conta che a questo punto sia vero tutto o niente. La condotta mediatica dei suoi avvocati ha già fatto condannare Sempio dall’opinione pubblica, mentre Stasi è uscito dai radar e anzi viene ricordata la sua frase «chi è innocente non scappa». Ombre si allungano sulle cugine della vittima, sul gruppo di amici del fratello e sedicenti bene-informati alludono a un influente manovratore che con il suo potere ha sviato le indagini.

La giustizia

Seppellita sotto il debordare di dichiarazioni, immagini e supposizioni c’è la giustizia, che appare davvero un misero strumento davanti a tanto spettacolo. Le fasi processuali – quella dell’indagine che dovrebbe essere segreta e quella del processo che dovrebbe essere pubblico – sono troppo lente per la sete di gossip, le questioni giuridiche poco comprensibili per il pubblico generalista.

Così il meccanismo mediatico mette in crisi la logica del processo, che è quella di un percorso spesso accidentato fatto di tesi e confutazioni. Fino ad arrivare a una conclusione che la comunità accetta come vera in virtù del metodo utilizzato per raggiungerla: nel contraddittorio tra le parti e secondo regole uguali per tutti.

Il processo mediatico invece vive del qui e ora, non accetta formalismi e soprattutto è sempre pronto a essere riaperto. Tanto che – come Garlasco in questi giorni sta dimostrando – avvocati e procura sono sempre più attrezzati a condurre due processi: uno con le regole delle aule di giustizia, uno con quelle dei media. E ignorarne uno dei due sembra ormai diventato impossibile, con buona pace delle riforme del Guardasigilli Carlo Nordio.

Osservare dall’esterno questi due processi paralleli è affascinante e insieme inquietante perché porta alle estreme conseguenze la tensione tra due principi: la necessità di segretezza delle indagini e il diritto all’informazione sui processi. La tutela della verginità cognitiva del giudice da una parte, l’interesse pubblico dall’altra.

Per chi ne è parte, invece, deve esserci solo un gran buio intorno. Indagati, parti civili, testimoni annaspano nella scelta tra la difesa immediata (se ci riescono) della propria reputazione e la strategia processuale.

Il rischio, che con il circo mediatico diventa certezza, è che a venire sacrificati siano il garantismo e la vittima.

Stasi prima colpevole e poi forse innocente, Sempio fino a oggi estraneo e oggi forse colpevole. Entrambi con un bel primo piano nei tg della sera. Poco rilevante, se non per i diretti interessati, sarà l’esito processuale.

E poi Chiara Poggi, una ragazza di ventisei anni con una vita normale e dei sogni, morta con il cranio spaccato forse da un martello. È lei la grande assente: ha messo in moto il meccanismo, ora non serve più.

«Giudicare è un compito necessario e impossibile» scrive Glauco Giostra: necessario perché la società ne ha bisogno, impossibile perché la verità assoluta è sempre sfuggente. E richiede un tempo che oggi è considerato troppo.

Intanto, su Garlasco volano gli avvoltoi e noi aspettiamo il prossimo collegamento con le ultime indiscrezioni, speriamo all’ora di cena. Tanto, sono solo le vite degli altri.

© Riproduzione riservata