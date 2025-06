Il 18 giugno comincia il torneo ospitato nella fase iniziale da quattro paesi. La Nazionale italiana giocherà il suo girone a Bologna. L’ala della Reyer Venezia è al suo quarto campionato e racconta della sua esperienza fatta negli USA. «Non è stato semplice all’inizio, ma è un percorso che consiglierei a tutte. Mi ha fatto crescere come donna e come atleta, mi ha dato autostima»

Fermento, attesa, concentrazione è ciò che si respira nel ritiro della nazionale di basket femminile. Gli Europei 2025 sono dietro l’angolo, una prima fase itinerante in quattro città tra Grecia, Cechia, Germania e appunto l’Italia. Le giocatrici del C.t. Andrea Capobianco giocheranno tutta la prima fase al Pala Dozza di Bologna. Un girone non certo abbordabile, contro Serbia (18 giugno), Slovenia (19 giugno) e Lituania (21 giugno). C’è un muro che sta diventando maledetto, quello dei quarti di finale. All’ultimo Europeo del 2023 l’Italia venne sconfitta nello spareggio contro il Montenegro, ripetendo una costante delle precedenti edizioni: una nazionale che giocava molto bene contro le grandi squadre e poi si scioglieva contro avversarie ampiamente alla portata.

«È vero, ci siamo sentite incompiute, siamo arrivate sempre ad un passo dal risultato senza mai concretizzarlo. I quarti di finale sono il nostro tabù. Proprio per questo nell’ultimo mese, durante questo raduno azzurro, ci siamo molto concentrate sull’aspetto mentale, per migliorare, per prestare la massima attenzione durante tutti i 40 minuti di una partita».

Lorela Cubaj è al suo quarto Europeo, 26 anni di Terni, una predestinata, la maglia azzurra l’ha conosciuta per la prima volta a 14 anni, bronzo europeo Under 16 nel 2015, argento mondiale Under 17 nel 2016. Gioca ala/centro nella Reyer Venezia dopo una lunga parentesi in America, cinque stagioni al college del Georgia Institute of Technology, una laurea in Business, per due anni di fila premiata miglior giocatrice difensiva del campionato di college. Nel 2022 la chiamata al secondo giro del Draft della WNBA, come 18esima scelta. Una tappa a New York, 11 partite in maglia Liberty. Nel 2023 e nel 2024 due contratti da training camp con le Atlanta Dream.

In Georgia c’è la sua seconda casa?

Si, ogni volta che torno ad Atlanta mi sento in famiglia. Non è stato semplice all’inizio, ma è un percorso che consiglierei a tutte. Mi ha fatto crescere come donna e come atleta, mi ha dato autostima.

Perché dice che all’inizio negli Usa non è stato facile? Eppure aveva lasciato la casa dei suoi genitori a Terni per andare a giocare a Venezia/Mestre all’età di 15 anni.

Sarò sempre riconoscente ai miei per il loro sacrificio, non è stato facile vedermi andare via così presto. Sono stati comprensivi, mi hanno sempre supportato. Mio padre Spartak aveva giocato a pallamano ma non ad alto livello, da lui ho preso l’altezza. È nato in Albania, mia madre Refi invece in Kosovo, si sono conosciuti, innamorati e sono arrivati in Italia. L’amore per il basket me lo ha inculcato mio zio paterno, andavo a vedere le sue partite alla Cupola, lo storico palazzetto dello sport di Terni, e durante gli intervalli giocavo con la palla. A otto anni ricordo che mi si avvicinano Riccardo Feconi e Stefania Barbetti: «Lorela, abbiamo inaugurato una sezione di basket femminile, ti va di provare?» Mi piace ricordarli, mi hanno aiutato molto.

Quindi, a 15 anni chiude le valigie e va a Mestre.

Fino a 18 anni ho vissuto nella foresteria della Reyer Venezia. Le estati le passavo sempre in ritiro, con le nazionali giovanili. Non mi sentirà mai parlare di sacrifici, stavo facendo ciò che amavo, avevo la possibilità di divertirmi. Quando dico che non è stato facile all’inizio in America, intendo un contraccolpo emotivo. È vero che ero già indipendente a 18 anni ma non ero preparata a vivere da sola dall’altra parte del mondo.

Lei rappresenta la grinta dell’Italbasket, in difesa garantisce qualità tra blocchi e rimbalzi. Viene soprannominata guerriera. È cresciuta molto a livello tecnico, dai movimenti in post basso ai tiri dalla lunetta.

Ho lavorato molto. Una crescita di cui rendo merito alla mia società, la Reyer. Insieme a Matilde Villa abbiamo scelto apposta di non andare a giocare in WNBA per concentrarci su questo Europeo. È troppo importante, per noi e per tutto il movimento. La considero una missione, quella di mettere in rilievo la pallacanestro femminile italiana.

Ha nominato Matilde Villa che insieme a Cecilia Zandalasini rappresenta il carico da 90, come valore assoluto, di questa Italia. La 20enne playmaker ha pagato dazio alla sfortuna nel match contro il Belgio del 25 maggio: rottura del legamento crociato anteriore e addio Europei.

Matilde è un talento naturale, in attacco la sua presenza dà sempre qualcosa in più. Il suo infortunio è stata una botta tremenda. È una mia casa amica, sono sicura che tornerà più forte di prima, noi giocheremo anche per lei.

Questi Europei 2025 mettono in palio i pass per i Mondiali del 2026. Le prime cinque si qualificano, o le prime sei se consideriamo la Germania paese ospitante. Particolare non trascurabile, l’Italia non gioca un Mondiale femminile dal 1994 in Australia.

Sono del ’99, non ero ancora nata. È una eternità… Posso però aggiungere una cosa?

Prego.

Non sono l’unica guerriera, lo siamo tutte. Siamo un’Italia di guerriere.

