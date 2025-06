Un complice che, alla fine, racconta di rapine e violenze, l’omertà che condiziona vittime e complici, una mamma terrorizzata e sullo sfondo auto di lusso, locali esclusivi tra pistole e cocaina. La nuova pagina della Suburra romana è stata scritta a Roma nord e ha come protagonista un figlio di: Tancredi Antoniozzi, suo padre si chiama Alfredo, deputato di Fratelli d’Italia, componente della commissione d’inchiesta sulle mafie, e numero due alla camera dei Deputati del partito di Giorgia Meloni.

Dalla scorso aprile il rampollo è in carcere, ma Domani può rivelare la rete di amici, gli affari e particolari inediti sulle avventure criminali del figlio del meloniano. Proprio, in queste ore, il tribunale del Riesame ha respinto il ricorso della difesa confermando l’arresto in carcere vista la «spregiudicatezza» e la «capacità organizzativa» di Antoniozzi. Dal domicilio potrebbe riprendere le attività illecite visto che, osservano i giudici, «è solito agire sempre da remoto». Siamo nel cuore della Roma bene e non c’è uno che spontaneamente si è presentato in procura per denunciare. Proprio Ponte Milvio è stato in passato crocevia di scorribande degli uomini di Fabrizio Piscitelli, il narco-ultrà morto ammazzato e dell’ex Nar Massimo Carminati, entrambi uniti dalla passione nera per il crimine e per gli affari. Torniamo ad Antoniozzi.

Sto gasato

Il giovane è indagato per rapina aggravata e tentata estorsione. Era il regista della banda dei rolex, monitorava sui social le vittime prima di organizzare gli assalti, successivamente offriva la refurtiva in cambio di soldi, quello che si chiama cavallo di ritorno. Il banco è saltato quando uno dei complici, Manuel Fiorani, ha denunciato, ma solo dopo le insistenti minacce di Antoniozzi, ricevute perché voleva uscire dal gruppo. Citofonate, colpi alla porta di casa, un balcone danneggiato e le minacce: «Sto andando ad ammazzare di botte tua madre, la uccido io oggi, io ti uccido. Te ce stai a fa beve tutti», scriveva Antoniozzi junior al complice-pentito. Da qui è partita l’indagine del commissariato di Ponte Milvio, coordinata dalla procura di Roma.

Antoniozzi si sentiva un impunito. «Non ha paura di nessuno, né della Polizia, che gli avrebbe fatto un bocchino, né del Pubblico Ministero che, a suo dire, si stava disinteressando della vicenda, in quanto il padre avrebbe sistemato ogni cosa», ha raccontato una delle vittime. I guai con la giustizia di Antoniozzi iniziano nel 2020, l’ultima volta aveva aggredito due carabinieri in divisa fuori da una discoteca, urlando frasi minacciose contro i militari «facendo pesare la carica ricoperta dal padre».

Nel 2023 era entrato anche in una società, ma la carriera imprenditoriale, l’azienda risulta inattiva, è durata poco. Tutto faceva ben sperare considerando anche il socio e amministratore della srl, il noto imprenditore calabrese, Vincenzo Grisia, titolare di importanti società nel settore alberghiero. Ma Antoniozzi ha scelto un’altra strada, fatta di potere e violenza.

Pistola, bamba e gli amici Casamonica

A fine gennaio compra un’arma a piombini, molto simile a una pistola vera, priva di tappo rosso e con canna forata. La violenza è la prima caratteristica della banda. Per gli inquirenti «appare verosimile che l'Antoniozzi sia a capo di un gruppo di soggetti, gravitanti a vario titolo nella criminalità romana, e che sia l'organizzatore di un particolare tipo di delitto», quello di rapinare gli incoscienti giovani della Roma bene dopo monitoraggio sui social.

Proprio dai social c’è lo spaccato di vita e nottate del rampollo: auto di lusso, locali alla moda tra Roma, Milano e Cortina, e follower che contano: i Casamonica e picchiatori albanesi e della banda di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, che a Roma nord e Ponte Milvio era padrone. Ma oltre l’amicizia social, ci sono rapporti stretti con criminali romani. A partire dal complice David Cesarini, esecutore materiale di una rapina, organizzata da Antoniozzi, che per realizzare il colpo si rende irreperibile visto che era ai domiciliari, arrestato per spaccio a Primavalle. Così come impegnato nella vendita di droga era un altro complice del rampollo. Tra le frequentazioni spuntano anche Patrizio Romano e Moreno Patrizio, fanno parte della famiglia Romano-Bevilacqua, parentele vantate con i Casamonica.

Le contestazioni ad Antoniozzi riguardano unicamente rapina, minaccia e tentata estorsione. Le parole del complice, che alla fine ha denunciato il rampollo, aprono un altro spaccato, in particolare il loro iniziale rapporto sarebbe ruotato attorno alla vendita di cocaina, il giovane sarebbe andato a casa del figlio dell’onorevole dove c’erano «40 pezzi di cocaina».

Filone rimasto privo di riscontri anche perché, a differenza degli altri indagati, la casa del giovane non è stata perquisita, il padre è onorevole e per i deputati c’è bisogno dell’autorizzazione della camera di appartenenza. Ma cosa ha raccontato il complice-pentito? All’inizio non avrebbe accettato, ma poi ha ceduto. «Le prime due volte che me lo ha chiesto ho rifiutato, alla terza volta mi disse se potevo fare solo una consegna ed io ho accettato. Eravamo in palestra ed Antoniozzi mi ha consegnato un grammo di cocaina che teneva in macchina, io l'ho portata vicino le Mura Vaticane. Questa consegna l'ho effettuata con il Range Rover di Antoniozzi».

Di chi è l’auto? Di proprietà di Alfredo Antoniozzi, padre del giovane arrestato. Il deputato non è coinvolto e neanche indagato nell’indagine, ma negli atti spunta anche il suo nome, proprio a partire dall’utilizzo dell’autovettura che, lo scorso febbraio, è stata trovata senza revisione periodica. Ma questa è un’altra storia della Suburra del mondo di sopra. (1-continua)

