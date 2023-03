In Grecia, si è verificato un grave incidente ferroviario nella città di Larissa, sono almeno 32 i morti e 85 i feriti, di cui 53 ricoverati in ospedale. Lo riferiscono nel loro ultimo aggiornamento i Vigili del fuoco. L’incidente si è verificato nelle primissime ore di oggi circa 378 chilometri a nord di Atene, nello specifico sulla tratta che collega Atene e Salonicco, e ha coinvolto un treno merci e un treno passeggeri con circa 350 passeggeri a bordo, che viaggiavano in direzioni opposte.

A seguito dell’impatto, almeno tre vagoni sono stati avvolti dalle fiamme. «Le operazioni di evacuazione proseguono in condizioni difficili a causa della gravità della collisione tra i due treni», ha dichiarato il portavoce dei Vigili del fuoco, Vassilis Varthakoyiannis.

Il governatore regionale Costas Agorastos ha confermato alla televisione di stato che l'impatto tra i due treni è stato «molto violento», e che la sezione frontale del treno passeggeri «è rimasta schiacciata».

Il cordoglio

La presidente del parlamento europeo Roberta Metsola ha espresso le sue condoglianze su Twitter: «Sono profondamente rattristata dal terribile incidente ferroviario vicino a Larissa in Grecia. Le mie sincere condoglianze a tutte le vittime, alle loro famiglie e ai loro amici. Sono grata a tutti i soccorritori e al personale medico sul posto. I nostri pensieri sono con il popolo della Grecia dopo questo tragico evento».

