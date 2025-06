Si definiscono cattolici, gay “guariti”. Considerano l’amore tra persone dello stesso genere una malattia e le invitano a curarsi. L’Oms e le società di psichiatria bollano queste teorie come antiscientifiche. Ma in Italia non c’è una legge che vieti tali pratiche

Sei omosessuale? Puoi essere riparato. Lo sostengono molti ultra cattolici ancora oggi, lo si può leggere e ascoltare all’interno di diversi contenuti sui social. «L’omosessualità è un comportamento disfunzionale». E ancora: «È un tentativo di riparare il rapporto di identificazione dell’individuo con il suo sesso di appartenenza, attraverso l’intimità con altri uomini». Un comportamento che «ha bisogno di essere riparato». Parole che citano lo psicologo americano Joseph Nicolosi, considerato il padre delle teorie riparative e che oggi vengono riprese e sostenute a più voci.

Tra queste, c’è quella di Giorgio Ponte, scrittore, «con un’attrazione omosessuale» come lui stesso dice, che su YouTube consiglia al suo pubblico di leggere «gli studi scientifici» di Nicolosi. Perché «l’omosessualità nasce da un trauma», ripete. Lo sostiene anche Luca Di Tolve, omosessuale «guarito», che oggi vive a Medjugorje dove organizza seminari di Cristoterapia a pagamento per curare le ferite dell’anima, tra cui le «tendenze omosessuali».

«Riparare» significa rimettere a posto qualcosa che si è rotto. Per questo, parlare di «terapie o teorie riparative» nasconde l’idea che una persona lgbtqia+ sia «rotta». Oggi, queste pratiche sono condannate dalle principali organizzazioni scientifiche internazionali. Eppure resistono.

Il nostro Paese non ha una legge che vieti questo tipo di pratiche. «Le teorie a cui si rifà Nicolosi sono antiscientifiche», spiega Cristiano Scandurra, ricercatore di Psicologia clinica presso l’Università Federico II di Napoli e terapeuta della Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica. «Hanno un fondamento storico nelle primissime teorie, soprattutto psicoanalitiche, che sostenevano che la traiettoria dello sviluppo eterosessuale era quella più sana perché coincideva con la possibilità di procreare».

Non è una malattia

L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che l’omosessualità non è una malattia dal 1990. E nel 2020 ha definito le terapie di conversione «pratiche degradanti e prive di giustificazione medica». Anche l’Onu, l’American Psychological Association, la World Psychiatric Association, e numerose associazioni mediche e psichiatriche in tutto il mondo condividono la stessa posizione.

«Gli studi che pretendevano di dimostrare il cambiamento dell'orientamento sessuale si sono rivelati dei falsi e del tutto fallimentari», aggiunge lo psichiatra Paolo Rigliano, autore, insieme a Federico Ferrari e Jimmy Ciliberto del saggio Curare i gay?. «A livello personale queste terapie non fanno altro che rinforzare e dare una pretesa di efficacia clinica a tutti i pregiudizi e rappresentazioni autolesive che la persona può nutrire su se stessa».

Illegale

Giorgio Ponte, uno dei guru che sostiene le tesi “riparative” chiama in causa un ex seminarista, Rosario Lo Negro, intervistato dalla Bbc e da Domani, sostenendo che la sua rabbia nel raccontare l’esperienza vissuta in seminario sia data dalla delusione di non essere riuscito ad ottenere il risultato.

«Giustificare queste pratiche e queste teorie, in passato per me è stato così, non è altro che una confabulazione del sentimento di disgusto che si prova per sé stessi», replica Lo Negro, che ha subito un percorso di terapie riparative durante il seminario ad Agrigento. «La vergogna è così tanta che si arriva al desiderio di annullarsi totalmente o a infliggersi sofferenza per punirsi».

In almeno otto paesi europei queste terapie sono bandite. In Italia sono state condannate dall’Ordine degli Psicologi. Ha ottenuto un risultato concreto l’eurodeputato Alessandro Zan con due emendamenti approvati nella nuova direttiva Ue contro gli abusi sessuali sui minori. Il primo introduce per la prima volta una definizione ufficiale delle cosiddette «pratiche di conversione», riconoscendole come potenzialmente dannose. Il secondo stabilisce un’aggravante per i reati sessuali commessi su minori quando motivati da discriminazione basata su orientamento sessuale o identità di genere.

«Tutti i fanatismi ebraico, cristiano, ortodosso, islamico, ma anche induista alla fine sfociano sempre, legittimano e provocano l'odio anti omosessuale, di cui le terapie riparative sono il braccio presunto clinico. Ma si tratta di un tentativo di indurre la persona a rinchiudersi e adattarsi ad un ordine costrittivo», spiega Rigliano. «La persecuzione sociale che in questo momento, a livello mondiale si sta facendo durissima, è assai forte per le interazioni tra i livelli politico, sociale, istituzionale e quello clinico».

La stessa che ha provato sulla sua pelle anche Lo Negro: «Ponte parla di gruppi che fanno vivere l’amore e l’amicizia in modo sano. Io parlo di gruppi che, tramite love bombing, riescono a farti fare quello che vogliono. Perché sai che se ti allontani da loro rimarrai solo. È quello che ho creduto per un po’ di tempo, ma voglio gridare, che non è così. Fuori da quelle realtà abusanti non siamo soli».

© Riproduzione riservata