Quando ti pagano al minuto, la velocità è essenziale. E i minuti necessari per assemblare un prodotto li decide il fornitore diretto, unico in contatto con la casa madre. Con Gucci lavorano 15 fornitori diretti per i leather goods, gli articoli in pelle: se autorizzati possono subappaltarla a piccoli artigiani.

A novembre – tra i lavoratori della moda riuniti in protesta sotto Regione Toscana – c'erano anche le lavoratrici di GPA. Un nome che non dice niente a chi non conosce il settore ma che per gli addetti ai lavori è sinonimo di Gucci.

Avevano al collo una sciarpa del marchio e sul volto la preoccupazione di chi, per dirla con le parole della portavoce Elisa Goretti, «lavora due giorni a settimana e non sa cosa aspettarsi dal futuro». A febbraio, i tre giorni a settimana di cassa integrazione sono diventati contratti di solidarietà poi chiusi dall’azienda a maggio.

Sono circa millecinquecento i lavoratori delle tre controllate toscane del Gruppo Kering, proprietaria di Gucci. Tutte e tre acquisite tra il 2009 e il 2011 – prima in parte, poi al 100% – e tutt'oggi parte dei 15 fornitori diretti della maison per i leather goods, ovvero gli articoli in pelle: Gucci affida loro tutta la produzione, loro – se autorizzati – possono subappaltarla a piccoli artigiani.

Made in subappalto

Mentre i dipendenti delle controllate lavoravano due giorni a settimana, mantenendo pieno stipendio, in diversi subappalti si lavorava tutti i giorni. Lo racconta un artigiano che incontriamo nella periferia di Firenze e che accetta di parlare a patto di mantenere l’anonimato. Nel suo laboratorio si assemblano senza sosta prodotti di piccola pelletteria che nelle boutique troviamo in vendita per centinaia di euro. Alcuni ne costano più di mille. Qui i macchinari non si sono mai fermati.

Quando ti pagano al minuto, la velocità è essenziale. E i minuti necessari per assemblare un prodotto li decide il fornitore diretto, unico in contatto con la casa madre.

«Puoi impiegare il tempo che vuoi ma ogni minuto di lavoro in più è un minuto di lavoro gratis», spiega l’artigiano mentre mette in ordine alcuni rocchetti di filo. «Questi sono a mie spese. Mi hanno detto che li ho richiesti troppo tardi e quindi non c'era disponibilità. Tempi tecnici. Però senza questi la produzione si blocca, quindi ho dovuto comprarli io».

Non sono certo pochi euro di filo a pesare sulle spalle dei subappalti, quanto dover rientrare nei tempi e nei costi stabiliti. Altrove.

Per ogni modello, infatti, viene assemblato un prototipo. Durante la lavorazione, il fornitore diretto calcola i tempi che poi vengono ridotti di almeno il 10% «perché – spiega l’artigiano – si presuppone che noi, lavorando grosse quantità, riusciamo a produrre più velocemente».

A quel punto viene stabilito un costo-minuto. Visionando gli ordini e facendo qualche calcolo, scopriamo che non va mai oltre i 32 centesimi. Senza margine di trattativa.

Curioso che, secondo quanto recentemente elaborato dall’Osservatorio Nazionale Sistema Moda Artigiano, il costo medio di un operaio di secondo livello sia 0,317 euro al minuto. Tradotto: quanto corrisposto dal fornitore diretto copre a stento lo stipendio del lavoratore. Resta fuori tutto il resto: le bollette, i materiali come mastice e fili, i macchinari, i margini. Ci rientrano? «No. Ho tutto sulle mie spalle e ho già perso migliaia di euro». I bilanci lo confermano.

Capitale umano

«Erano due anni che non tiravo fuori lo stipendio» dice un’altra artigiana. Sul tavolo da lavoro, l’unico illuminato al centro di una stanza deserta, ci sono quattro prodotti di piccola pelletteria Gucci. Per assemblarli, come subappalto, non riceveva più di 14 euro a pezzo. I centesimi corrisposti al minuto sono, in questo caso, poco più di 31.

«Gli ordini discontinui mi hanno messa in ginocchio, ho dovuto chiudere. Pensate però che, durante gli audit, ai miei dipendenti veniva sempre chiesto se io li trattassi bene».

Mai una parola, invece, sul prezzo corrisposto a lei dal fornitore. «Ho provato a parlarne anche con gli ispettori di Gucci, mi hanno sempre risposto che non erano titolati a farlo».

Sulle pareti è attaccato il Codice Etico di Kering. Lì François Henri Pinault – presidente e CEO del Gruppo Kering, lo stesso che a febbraio ha incontrato il ministro del Made in Italy Adolfo Urso per parlare della crisi della filiera – dichiara di voler «svolgere un ruolo positivo in qualità di impresa socialmente responsabile».

«Mi chiedo dove sia la responsabilità sociale quando noi siamo costretti a chiudere», chiosa l’artigiana. E quando tenere i dipendenti in cassa integrazione grava sul subappalto e non sul committente.

Storia di un’acquisizione

Negli anni le maison, Gucci compresa, hanno acquisito alcuni fornitori storici. In Toscana, tra il 2009 e il 2011, sono state tre le grandi acquisizioni: Toscoval di Scandicci, Pelletteria Annalisa di Figline Valdarno, entrambe in provincia di Firenze, e Arte e Pelle a Piancastagnaio (Siena). Le tre aziende si sono trasformate rispettivamente in GT, GPA e GARPE dove la “G” iniziale non è casuale ma sta proprio per Gucci.

GPA – dove lavorano le operaie che a novembre manifestavano sotto Regione Toscana – è l’acronimo di Gucci Pelletteria Annalisa. Oggi Kering la controlla al 100%, così come Toscoval e Arte e Pelletteria.

L’amministratore delegato Gucci di allora, Patrizio Di Marco, dichiarò che l’operazione confermava «il desiderio di investire in forme di partnership che valorizzino il prodotto, il marchio, l’intera filiera».

Desiderio che nel 2011 si concretizzò anche nella creazione di tre reti di subappalti, celebrata dall’allora executive vice president, Micaela Le Divelec Lemmi, come prova della «ferma intenzione di Gucci di investire nel tessuto produttivo italiano, valorizzando quelle risorse che rendono il distretto toscano della pelletteria uno dei poli produttivi più importanti del sistema economico regionale e nazionale». In quello stesso polo produttivo, nel 2024 hanno chiuso ben 404 aziende artigiane.

Oltre agli artigiani, però, arrancano anche alcuni fornitori diretti di Gucci. Ne è un esempio la Pelletteria Claudio di Dicomano, nel Mugello, oggi in liquidazione con 31 operai lasciati a casa dopo essere stati messi in cassa integrazione straordinaria a zero ore a novembre.

Fra i fornitori, solo le grandi aziende – come le controllate Gucci – possono permettersi di anticipare la cassa integrazione, tutelando i dipendenti.

E sempre e solo loro possono garantire benefit come la quattordicesima. «Ci sono operai di serie A e operai di serie B – sottolinea un artigiano – perché assembliamo tutti gli stessi prodotti, quindi abbiamo gli stessi doveri. Ma abbiamo pari diritti?».

Non solo Toscana

Quelle toscane non sono state le uniche acquisizioni di Kering per Gucci. Oggi i francesi controllano anche l’85% del Calzaturificio Pigini. Cuore a Recanati, sede legale a Scandicci. Anche Pigini cede parte del lavoro altrove. Quell’altrove si trova in Salento, dove 36 operai sono appena stati licenziati da un’azienda – la Sud Salento srl – che di operai ne ha altri 300 e che fino a poco tempo fa produceva quasi esclusivamente per Pigini. Quindi, sottolineano i sindacati, per Gucci.

Oggi – dopo un periodo di magra – si è tornati a produrre ma l’azienda risulta in ritardo rispetto all’applicazione degli aumenti previsti dal nuovo contratto nazionale calzaturieri. E non è tutto. Un dipendente ci racconta che lì il CCNL si applica solo dal settembre 2019. Prima, la busta paga di questo ex operaio di primo livello oscillava tra gli 840 e i 1.250 euro, assegni familiari compresi, per 40 ore di lavoro settimanali. Paga base oraria: 5,22 euro. Possibile che nessuno, in sede di audit, se ne sia mai accorto? «A me nessuno ha mai chiesto nulla».

Il lavoro è tornato anche da Guerriero, storico fornitore diretto di Napoli che mantiene però attivo il contratto di solidarietà. E, dopo che per mesi si è temuto arrivassero centinaia di licenziamenti, oggi il pericolo sembra passato.

A pochi minuti di auto dalla sede di Arzano, un suo subappalto assembla borse vendute a oltre duemila euro. «Mi danno 40 centesimi al minuto», dice. Sempre e comunque insufficienti perché, secondo quanto appurato da uno studio CNA Toscana, ne servono almeno 51 per rientrare dei costi di produzione. E ne servirebbero almeno 54 per ottenere un margine del 10%.

Abbiamo chiesto a tutti i fornitori diretti di leather goods presenti nella lista di Gucci quanto vengano pagati dalla casa madre e quanto corrispondano ai relativi subappalti: nessuno ha risposto alla nostra richiesta. E anche Gucci non ha commentato.

