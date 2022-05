Anche nel fine settimana la nostra diretta non si interrompe.

Cosa c’è da sapere:

I russi starebbero lasciando Kharkiv. Intanto si cerca ancora una soluzione per liberare i combattenti ucraini asserragliati nell'acciaieria Azovstal, a Mariupol.

Ad oggi, 1.115 insediamenti in Ucraina sono stati liberati. Lo ha annunciato il presidente Volodymyr Zelensky nel suo discorso video notturno.

Eni, ha riportato Reuters, aprirà i conti in rubli la settimana prossima, in tempo per i pagamenti di fine mese e in linea con le richieste del Cremlino alle aziende occidentali che acquistano il gas russo

10.20 – Anche Finlandia e Svezia alla riunione Nato di oggi

Le delegazioni si aggiungeranno all’incontro in programma per oggi, in cui la discussione dell’adesione dei due paesi scandinavi era già in programma. Le richieste di adesione saranno al centro dei colloqui tra gli Stati membri nella due giorni di ministeriale, processo su cui al momento vede la forte ostilità della Turchia. Ieri infatti il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, si è dichiarato contrario all'ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato, ree di ospitare Il presidente «molte organizzazioni terroristiche» come il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), considerato una formazione terroristica in Turchia.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha poi parlato pubblicamente del suo ultimo colloquio telefonico con il presidente russo Vladimir Putin con il portale t-online. In quell’occasione non ha visto il desiderio di Mosca di cambiare posizione sull'Ucraina. Secondo il cancelliere, Mosca «non ha raggiunto nessuno degli obiettivi menzionati all'inizio» del conflitto. Inoltre «la Nato non si è ritirata, ma ha persino aumentato le sue forze sul fianco orientale».

9.30 – La Russia annuncia conseguenze per l’adesione della Finlandia e Svezia alla Nato

«È chiaro che questo cambiamento non può rimanere senza una reazione politica, nonché senza un'analisi molto approfondita delle conseguenze della nuova configurazione di forze che potrebbe formarsi a seguito del prossimo ampliamento dell'alleanza». Lo ha detto il viceministro degli Esteri russo Alexander Grushko in merito all'ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia. «Finlandia e Svezia sono stati tra i paesi che più attivamente hanno sostenuto la proibizione e la distruzione delle armi nucleari nel mondo» ha continuato, sottolineando che ora il fatto che proprio questi due Paesi entrino nella Nato, «solleva questioni». «L'alleanza si è dichiarata "nucleare"».

Svezia e Finlandia stanno decidendo in questi giorni se presentare una domanda di adesione, ma la loro sicurezza sarebbe già garantita durante il processo di esame della domanda.

