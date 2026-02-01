Gli inquirenti chiederanno anche la conferma dell’arresto del ventiduenne che ha colpito l’agente finito in ospedale dopo il corteo per il centro sociale. I magistrati attendono inoltre l’informativa della Digos
La procura di Torino chiederà nelle prossime ore la convalida al gip dei tre arresti eseguiti dopo gli scontri e le violenze di ieri alla manifestazione per protestare contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna.
Tra gli arrestati per i quali i pm chiederanno la convalida anche il ventiduenne, proveniente dalla provincia di Grosseto, fermato in flagranza differita per l'aggressione al poliziotto Alessandro Calista, dimesso nella serata di domenica dall’ospedale. Il giovane è stato arrestato dalla Polizia per concorso in lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni dopo essere stato individuato, grazie all'analisi di alcuni filmati, tra i componenti del gruppo responsabile della violenta aggressione all'agente del Reparto Mobile di Padova.
Intanto, sempre nelle prossime ore, i pm della procura torinese, guidata da Giovanni Bombardieri, attendono un'informativa della Digos sulle violenze e sulle devastazioni di ieri sera.
