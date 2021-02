Guido Bertolaso si appresta a diventare il coordinatore della fase 2 della campagna di vaccinazione anti Covid-19 per la regione Lombardia. L’ex dirigente della Protezione Civile starebbe incontrando il governatore della regione, Attilio Fontana, e l’assessora al Welfare Letizia Moratti a Milano.

Sarebbe stata proprio l’assessora a sondare la disponibilità di Guido Bertolaso a collaborare per l’implementazione della campagna vaccinale, dopo che già ha prestato servizio per la realizzazione dell’ospedale in Fiera a Milano durante la prima ondata della pandemia. Bertolaso ha sciolto le sue riserve nella giornata di oggi e ha accettato la proposta. Domani sarà annunciato il suo incarico attraverso una conferenza stampa.

