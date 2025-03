Nella sua nuova avventura, le frasi toccano tasti motivazionali ed emotivi. Ribadisce che sta realizzando il sogno della sua vita, ricorda i videogame in cui sceglieva la Rossa per fare Schumacher, mette il casco giallo, come quello che gli dipinse il padre. Orizzonti e prospettive di due miti che si sono incontrati

Le parole di Lewis. Nella nuova e fantasmagorica avventura in Ferrari le frasi di Hamilton toccano tasti motivazionali ed emotivi. Ribadisce che sta realizzando il sogno della sua vita, ricorda quando da bambino giocava ai videogiochi scegliendo la macchina rossa per immedesimarsi in Michael Schumacher. L’idolo d’infanzia che ha sia uguagliato nel record dei titoli mondiali, sette, sia superato nel bottino di successi, 105 GP vinti contro i 91 di Schumi.

C’è il romanticismo del tutto-giallo per il nuovo casco. Niente più accostamenti con viola o verde, come negli ultimi anni. Un manifesto di devozione per le sue radici, di quando correva con i go-kart all’età di otto anni. I coetanei avevano caschi molto fighi, lui non poteva permettersene uno. Papà Anthony si arrabattava a fare quattro diversi lavori per poter mantenere le corse del figlio in pista. Comprato un casco per 300 sterline ce ne sarebbero volute altrettante per customizzarlo da un designer professionista. Ma come si fa? L’intraprendenza di Hamilton senior ha sempre trovato una via d’uscita agli ostacoli economici: te lo dipingo io, te lo faccio di colore giallo così quando sei in gara riesco a riconoscerti subito.

A 40 anni, compiuti il 7 gennaio, Lewis torna a sentirsi come un bimbo tra entusiasmo ed eccitazione. Guai a chiamarla mancanza di rispetto nei confronti della sua ex squadra, perché nel suo vocabolario la parola gratitudine è scritta a caratteri cubitali.

Con la Mercedes ha dato vita alla partnership più duratura e vincente nella storia della F1, 246 gran premi, 84 vittorie, sei titoli mondiali (n.d.r. il primo mondiale Hamilton lo ha vinto con la McLaren nel 2008). Lo scorso 8 dicembre, dopo la bandiera a scacchi dell’ultima gara ad Abu Dhabi, si è preso del tempo prima di scendere da una monoposto che per 12 anni ha chiamato casa, una scuderia come famiglia. C’è da credergli quando dice che per quell’addio alla Mercedes ha speso tutte le lacrime che aveva.

Adesso c’è solo gioia. Chi lo conosce bene dice di non aver mai visto Lewis sorridere così tanto. Sorride anche dopo le sessioni di test che non ha mai amato. Sorride nel vedere l’ondata di passione dei tifosi del Cavallino.

È eccitato, rivitalizzato. «C’è della magia qui», la frase del suo primo giorno a Maranello quando si è presentato elegantissimo. La prima foto ufficiale di Lewis Hamilton come pilota Ferrari è un capolavoro, la forza di un'idea studiata per resistere al tempo. Uno scatto iconico, un record di 5,7 milioni di like su Instagram, 22,8 milioni di visualizzazioni su X, numeri mai visti sui social legati alla Formula 1. Il potere mediatico dell’unione tra il pilota di maggior successo e la scuderia più vincente della storia.

Un outfit studiato come omaggio meticoloso al Drake, dalla citazione del cappotto appoggiato in vecchio stile sulle spalle, al riferimento del doppiopetto che Enzo Ferrari amava sfoggiare, al suo fianco una Ferrari F40 la sua preferita. Sullo sfondo la casa del mago di Maranello con l’inquadratura enigmatica di sette finestre aperte delle quattordici totali, quasi un richiamo simbolico ai sette titoli mondiali che Hamilton porta in dote in questo matrimonio del secolo.

Il patrimonio e gli affari

La leggenda britannica ha il culto del dettaglio che affina con il suo team personale, creativo anche nell’ideare lo shooting fotografico per la copertina del nuovo numero di Time. In completo bianco con alle spalle un maestoso cavallo nero in piedi sulle zampe posteriori, proprio come il logo del cavallino rampante.

Il variegato universo di Hamilton. Un patrimonio da oltre 400 milioni di dollari. Investimenti immobiliari tra Londra, Montecarlo, New York, Los Angeles e Milano dove ha appena scelto la nuova residenza nel quartiere futuristico di Porta Nuova.

Produttore del film sulla F1, in uscita in Italia nel giugno 2025 con protagonista Brad Pitt. Imprenditore alimentare di carne di origine vegetale in società con Roger Federer e Jeff Bezos. Proprietario di una catena di ristoranti vegani come socio di Leonardo Di Caprio. In commercio ha lanciato una bibita vitaminica insieme a Cindy Crawford e l’anno scorso una tequila analcolica. Ha quote della squadra NFL dei Denver Broncos. Stilista per Tommy Hilfiger, recentemente ha disegnato una capsule collection per Dior dedicata agli sport sulla neve.

Ma l’Hamilton imprenditore non toglie concentrazione all’Hamilton pilota. Toto Wolff, suo ex capo in Mercedes, gli ha sempre riconosciuto una capacità unica nel riuscire a suddividere la sua vita in vari settori, tra pista e interessi vari. Lewis è anche un simbolo universale di impegno etico, persegue l’obiettivo di migliorare l’equità e l’inclusione in uno sport prevalentemente bianco e maschile.

L’impegno

Dopo la morte di George Floyd per mano di un agente di polizia di Minneapolis, nel maggio del 2020, ha sentito il bisogno di assumersi una responsabilità che andava oltre l’adesione al movimento Black Lives Matter o al gesto di protesta di mettersi in ginocchio sulla griglia di partenza dei Gran Premi. Ha investito 20 milioni di sterline in “Mission 44”, 44 come il suo numero, un progetto dedicato ad aiutare i più giovani che affrontano svantaggi o discriminazioni. Ha preteso che nel gruppo Mercedes lavorassero un numero maggiore di donne, porta studenti nelle fabbriche per incentivarli in future carriere nel motorsport, dialoga con il governo britannico per inserire più insegnanti di origine afroamericana nelle classi. Tutte sfide sociali che continuerà a portare avanti insieme alla Ferrari.

Si, d’accordo. Ma di vincere in pista quando se ne parla? L’ultimo mondiale della scuderia di Maranello è datato 2008, quello costruttori che la scorsa stagione è sfumato per 14 punti. L’ultimo titolo piloti risale al 2007 con Kimi Raikkonen. Ha senso riporre tutte queste aspettative in un pilota che nelle ultime tre stagioni ha vinto solo due GP, entrambi nel 2024 (Silverstone e Spa)?

Le domande degli scettici vanno a braccetto con le ruvide esternazioni di qualche grande del passato come Eddie Jordan o Bernie Ecclestone che lo descrivono come un pilota vecchio e stanco. Perentoria la risposta di Hamilton, issa la bandiera sul suo regno. «Non rispondo mai a nessuno degli uomini bianchi più anziani che commentano la mia carriera e che pensano cosa dovrei fare. Non paragonatemi mai a nessun altro. Sono il primo e unico pilota nero che abbia mai praticato questo sport. Sono fatto in modo diverso, ho vissuto tante cose. Sono affamato. Non ho moglie e figli, sono concentrato su una cosa sola, vincere. È la mia priorità».

Le prospettive

Nessuno può offuscare la nuova linfa vitale che prova a 40 anni, minare il rapporto di fiducia con Fred Vasseur, il team principal Ferrari che per primo aveva valorizzato Lewis all’inizio della carriera nel 2005 in Formula 3. Negli ultimi mesi si è impegnato al simulatore, ha lavorato per gli adattamenti alla pedaliera e alle funzioni del volante, ha voluto prendere confidenza con la nuova sospensione pull-rod. Si coccola Charles Leclerc, riempiendolo di complimenti non ruffiani.

Ai box è uno studente modello con in mano un taccuino su cui appuntare dettagli da memorizzare. Nel grande adattamento di Hamilton tornerà magari utile la sua rinomata qualità di riuscire a valorizzare una monoposto anche nelle difficoltà. Sta imparando la nostra lingua. non gli servirebbe nemmeno dal momento che le riunioni si tengono in inglese, ma ha bisogno di creare un contatto umano nel quotidiano.

Il campionato è alle porte, il debutto ufficiale il 16 marzo in Australia, sarà una stagione agguerrita con McLaren, Red Bull e Mercedes. Negli occhi che trasudano emozione si legge quella spinta verso la perfezione che lo hanno reso un mito. I tifosi hanno amato lo storico ingegnere Pete Bonnington quando lo incitava a spingere: «Ok Lewis, it’s hammer time».

È il momento del martello. Alla Ferrari la voce nei team radio sarà quella di Riccardo Adami, già ingegnere di gara di Vettel e Sainz. Ok Lewis tocca a te.

