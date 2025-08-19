Il Lenacapavir, nuovo farmaco iniettabile per la PrEP, somministrabile due volte l’anno, ha mostrato un’efficacia del 100 per cento nello studio Purpose condotto in Sudafrica e Uganda. Gilead, l’azienda produttore, ha fissato il prezzo statunitense a 28mila dollari annui. Ma secondo uno studio può essere prodotto a 25 dollari a paziente all’anno
Anche il farmaco anti Hiv è per profitto, il Sudafrica rischia un’ecatombe silenziosa
19 agosto 2025 • 19:45
Il Lenacapavir, nuovo farmaco iniettabile per la PrEP, somministrabile due volte l’anno, ha mostrato un’efficacia del 100 per cento nello studio Purpose condotto in Sudafrica e Uganda. Gilead, l’azienda produttore, ha fissato il prezzo statunitense a 28mila dollari annui. Ma secondo uno studio può essere prodotto a 25 dollari a paziente all’anno