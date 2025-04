Nel nostro paese e a livello globale una crisi sta investendo gli ospedali. L’unico modo per risolverla è trovare delle tattiche per coinvolgere i ragazzi, come provano a fare le associazioni Blooders in Messico o Donarosso in Italia

Il sangue scorre in guerra e manca dove è più richiesto, nelle sacche che possono salvare migliaia di vite. Scarseggia quasi ovunque e per lo stesso motivo. Croce rossa e ospedali – dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna – lanciano l’allarme per la stessa emergenza: mancano donatori giovani.

In Italia e altrove, in circolo c’è soprattutto sangue “vecchio”, quello dei baby boomer, volontari storici che porgono regolarmente il braccio all’ago, membri di liste che col tempo vanno assottigliandosi.

Mentre l’età media dei donatori continua a salire, sempre meno giovani li sostituiscono. Oggi quasi tutto si fabbrica e si vende. Invece il sangue non si inventa, non si ricava: lo producono solo gli esseri umani. È insostituibile.

Il calo dei donatori

Ogni due secondi, negli Stati Uniti, qualcuno ha bisogno di sangue e nell’ultima decade i centri ospedalieri hanno perso il 30 per cento dei donatori. È aumentato invece il numero di calamità a cui far fronte, dai tornado alle sparatorie. «Per la maggior parte di noi ci vuole una tragedia per ricordare la necessità della donazione di sangue.

Ma è il sangue già sugli scaffali che fa la differenza in una crisi. Il sangue può richiedere fino a 48 ore per essere elaborato e analizzato, il modo migliore per salvare vite è donare in anticipo» ha scritto Danielle Falconer del Blood center dell’Ohio.

Sono solo le mega emergenze a far rimanere in fila per ore i donatori. Nel settembre 2001, dopo l’attentato alle Torri Gemelle, i picchi dei donatori svettavano verso un’altitudine mai vista: vennero raccolte mezzo milione di unità in più rispetto ai tre mesi precedenti, ma pochi sanno che quel dono di piastrine non è stato possibile conservarlo (era in eccesso ed è finito sprecato).

Poiché l’America è America, anche per questa crisi ha fatto ricorso al cinema. L’attrice Neve Campbell è nei film dell’orrore ma pure negli spot della Croce rossa americana che l’ha ingaggiata per convincere i fan: «Sapevi che il 50 per cento degli americani ama vedere il sangue che scorre nei film, ma solo il 3 per cento dona sangue? Il sangue non serve solo al cinema: salva vite».

Non è la più fantasiosa delle strategie messe in atto. A New York l’ospedale Presbyterian ha mobilitato una star dei dolci, Dominique Ansel, per creare delle barrette che potranno mangiare solo i donatori. Il servizio nazionale britannico è entrato invece nell’emisfero più abitato dai ragazzi: quello digitale. Via app, sugli schermi, simula la donazione con una sacca di pixel: «Davanti ai tuoi occhi il paziente malato torna in salute».

Le iniziative

Più la rotta diventa meridionale, più la situazione peggiora. In base all’ultimo rapporto dell’Organizzazione panamericana della Salute, il Messico occupa il penultimo posto nella lista di paesi che donano sangue su base volontaria in America Latina. Ma è lì che è nato Blooders. Vuol dire “sanguinari”, ma è una parola ne richiama anche un’altra: brothers, fratelli. L’associazione l’hanno messa su dei ragazzi per sensibilizzare la popolazione sulla donazione, proprio come ha fatto in India «la terra dei giovani», la Youngistan foundation, che ha un database di migliaia di volontari «disposti a fare la differenza e aiutare chi ha bisogno» in un paese che, con 365 milioni di ragazzi, ha più giovani adulti al mondo e il «potenziale per creare un futuro migliore».

L’Italia mantiene l’autosufficienza di sacche, ma ha bisogno di ricambio generazionale. Per favorirla e avvicinare i giovani al mondo della donazione altruistica è nata l’associazione Donarosso, che ha reso, grazie alla tecnologia, il processo della donazione più facile e veloce.

Le crisi economiche scoraggiano i donatori. Lo spiega uno studio di ricercatori statunitensi e mediorientali coordinato da Evan Bloch della John Hopkins University pubblicato l’anno scorso.

I finanziamenti ridotti ampliano la carenza di ospedali e personale medico per potenziali volontari: «È stato visibile con la crisi in Libano nel 2019», «la carenza di forniture si è estesa alle sacche di sangue, la croce rossa libanese le ha acquistate da fornitori internazionali».

Il calo però è anche “di altruismo”: sempre meno persone sentono la responsabilità sociale di dare qualcosa a qualcuno che non conosceranno mai. La catena della donazione si è parzialmente spezzata quando una generazione – ma non si capisce di preciso quale – ha fallito nel cedere il testimone a quella successiva.

Qualcuno nelle aule universitarie ha affrontato il problema partendo da questo punto di vista: forse a essere scomparsa è la cultura della donazione. «Generazione Y e donazione di sangue: l’impatto dell’aiuto altruistico in uno scenario darwinaniano-opportunistico». Hanno analizzato le “quote” di altruismo da una generazione all’altra all’università di Saarbrucken in Germania.

Il professore Christian Scholz ha valutato processi comportamentali, intenzioni e influenze dei giovani per scoprire che essere attivisti (i più giovani lo sono per il clima) ed essere altruisti non è la stessa cosa. Ha anche scoperto che i dati riferiscono che le campagne di sensibilizzazione «non devono concentrarsi su sangue e aghi, né sul tentativo di dare troppe informazioni che nessuno vuole veramente». Non tutte le storie possono finire bene e questa – di sangue donato – non deve finire nemmeno, basta che continui.

