Nel maggio scorso Donald Trump ha proposto di ridurre il budget destinato alla Nasa del 24%. Bill Nelson è stato a capo della Nasa fino allo scorso gennaio e parla di un forte sentimento antiscientifico che riguarda anche gli studi sul clima. I tagli, se saranno confermati dal Congresso, potrebbero interessare anche il programma Artemis. Per portarlo a termine ci sarà bisogno di finanziamenti privati, quindi ci si affiderà a Musk o Bezos, ci dice Nelson, che continua: Musk e Bezos hanno fatto tanto per la ricerca nello spazio ma dovrebbero limitarsi al settore spaziale e evitare la politica.

Un’inchiesta di “Presa diretta” sulla corsa al controllo dello spazio tra americani, russi, cinesi e privati. Primo su tutti, Elon Musk. Da Cape Canaveral all’Olanda, dai centri di ricerca dell’Agenzia spaziale europea alle strutture della Nasa, un viaggio attraverso l’innovazione tecnologica, la ricerca scientifica, le ultime scoperte, gli investimenti miliardari e i progressi commerciali della frontiera spaziale.

Aspettando “Presa diretta” analizza invece le proteste pubbliche ma anche gli episodi di violenza e di vandalismo che, dalla Sardegna alla Toscana, hanno preso di mira la realizzazione di parchi eolici e progetti di produzione di energie alternative.

La puntata del programma condotto da Riccardo Iacona, con il coordinamento giornalistico di Maria Cristina De Ritis, andrà in onda domenica 14 settembre alle 20,30 su Rai 3.

