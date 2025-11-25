Fatti

Il commissariato, le volanti, il quartiere di Milano: quel filo che lega le morti di Squeo e Ferrulli

La foto che la famiglia di Igor Squeo ha dato a Domani
Luigi Mastrodonato
25 novembre 2025 • 08:00

Nello stesso quartiere, undici anni prima, un altro caso simile a quello che ha portato alla morte di Squeo. «Ci sono rimasta quando ho letto quello che è successo a Igor Squeo, mi ha fatto riflettere molto», spiega oggi Domenica Ferrulli, figlia di Michele morto dopo l’intervento della polizia

La morte del 33enne Igor Squeo durante un intervento di polizia nel suo appartamento di Milano continua a essere piena di ombre. L’uomo è deceduto il 12 giugno 2022 a seguito di tre arresti cardiocircolatori e da subito si è parlato di overdose da cocaina, tesi sposata dal pubblico ministero con una doppia richiesta di archiviazione. Sulla base delle testimonianze dei sanitari in contrasto con quelle degli agenti, di una serie di incongruenze spazio-temporali e delle lesioni e fratture rinvenu

Giornalista freelance, classe 1990. Scrive di diritti umani, migrazioni, sociale: tematiche che lo hanno ispirato durante gli studi universitari in Scienze politiche, prima a Milano, poi a Bruxelles, con qualche mese di mezzo a Beirut.