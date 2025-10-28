Il braccialetto elettronico non basta a salvare le donne

L’uomo arrestato con l’accusa di aver ucciso l’ex compagna Jessica Stapazzolo Custodio de Lima si sarebbe tolto il dispositivo di controllo. Per contrastare la violenza di genere sono necessari il lavoro di una rete diffusa e quello fatto sull’educazione

Douglas Reis Pedroso, 41 anni, è stato arrestato martedì 28 ottobre per il femminicidio di Jessica Stapazzolo Custodio de Lima, la donna di 33 anni accoltellata e uccisa a Castelnuovo del Garda nel Veronese. Reis Pedroso ha chiamato i carabinieri intorno a mezzanotte, manifestando «intenti suicidari», rilasciando poi delle «ammissioni informali» grazie alle quali è stato rinvenuto il corpo della donna; con cui in passato aveva avuto una relazione. L’uomo, secondo la procura, si trovava già sotto