Il caos degli infermieri “a gettone”. Il San Raffaele non è un caso isolato

Tra il 5 e il 7 dicembre le sale di Medicina ad alta intensità della struttura sono collassate per l’inesperienza degli esternalizzati. La denuncia di un medico di turno: «Sbagliavano le somministrazioni». Avviata l’ispezione. I sindacati: «Il sistema è malato»
Nel giorno in cui deflagra il caso dei gettonisti al San Raffaele, arriva anche la fotografia sul sistema sanitario italiano: è allo stremo tra privatizzazione crescente, liste d’attesa interminabili, territori senza medicina di prossimità, personale sotto organico e sottopagato. L’ultimo rapporto Agenas conferma che quasi due ospedali su dieci, tra pubblici e privati, risultano rimandati sui principali indicatori di qualità. Accanto ad alcune eccellenze – come gli ospedali di Savigliano (Piemon