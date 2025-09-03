Un libro della storica Beatrice Falcucci ripercorre la storia degli oggetti d’Africa presenti nei musei italiani dall’Ottocento a oggi. Un percorso utile a rileggere le dinamiche economiche, politiche e culturali dello sfruttamento coloniale italiano
Il “colonialismo in vetrina”, i musei che hanno creato l’Impero
03 settembre 2025 • 19:14
Un libro della storica Beatrice Falcucci ripercorre la storia degli oggetti d’Africa presenti nei musei italiani dall’Ottocento a oggi. Un percorso utile a rileggere le dinamiche economiche, politiche e culturali dello sfruttamento coloniale italiano