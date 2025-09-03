Il dibattito sulla natura e le cause dello sterminio di civili in atto a Gaza dimostra non soltanto la nostra ipocrisia, ma anche la nostra colpevole ignoranza della storia del colonialismo occidentale.

Il genocidio del popolo palestinese, le cui radici risalgono come è noto a ben prima del 2023, è infatti uno dei frutti tardivi della plurisecolare vicenda coloniale che ha avuto come protagonista indiscusso il continente europeo.

Non soltanto l’attuale spazio geografico su cui insiste lo stato di Israele nasce dalla spartizione dell’Impero ottomano fra Regno Unito e Francia, all’indomani della Prima guerra mondiale, ma lo stesso movimento sionista, da cui hanno avuto origine gli insediamenti ebraici in Palestina, è un figlio legittimo della cultura coloniale europea e del nazionalismo ottocenteschi.

L’intera vicenda coloniale europea si è sostanziata di occupazioni di territori altrui, stermini di massa, abusi e acquisizioni forzate di risorse, giustificati in nome di una presunta superiorità culturale e razziale rispetto ai popoli colonizzati.

Questo modello, teorizzato anche con l’ausilio della scienza, si è affermato nello stesso periodo in cui gli ideali illuministici e poi di democratizzazione – che si volevano universali – cominciarono a diffondersi in Occidente. Con il corollario che lo sviluppo della civiltà industriale, le scoperte scientifiche, i progressi culturali degli stati europei fra Otto e Novecento hanno ampiamente fatto leva su una relazione di dominio nei confronti del resto del mondo.

Sebbene la coscienza anticoloniale sia nata dalla stessa cultura europea (anche su impulso, giova ricordarlo, della rivoluzione bolscevica), è anche vero che la presa di distanza dal passato coloniale è avvenuta solo in parte. Lo si può affermare anche con riferimento all’Italia che, nonostante la retorica dura a morire degli italiani «colonizzatori benevoli», ha avuto un ruolo di primo piano nella vicenda del colonialismo europeo.

Eredità complessa

Uno sguardo interessante e innovativo sulla complessa eredità del colonialismo e sulla sua memoria controversa è ora possibile grazie a un volume pubblicato da Pacini, frutto delle ricerche della storica Beatrice Falcucci.

Il libro sceglie un punto di osservazione particolare, la storia degli oggetti d’Africa presenti nei musei italiani dall’Ottocento a oggi. Oggetti provenienti dalle ex colonie, Eritrea, Somalia, Libia, Etiopia, raccolti o sottratti con la forza dai diversi attori della colonizzazione, dai primi missionari ed esploratori fino alle forze militari sotto il controllo del governo italiano.

Il flusso massimo di collezioni coloniali in Italia si ebbe sotto il fascismo, che sollecitò anche un processo di centralizzazione statale delle iniziative imperiali. I materiali raccolti spaziano dagli esemplari botanici e zoologici a quelli antropologici (vestiti, manufatti, suppellettili, opere d’arte ma anche crani e calchi facciali), fino alle tracce delle imprese militari dei colonizzatori (divise, armi o trofei). L’autrice ci propone un’affascinante visita guidata tra le sale degli spazi museali, in un percorso utile a rileggere le dinamiche economiche, politiche e culturali dello sfruttamento coloniale italiano.

Reperti e politiche coloniali

Il libro di Beatrice Falcucci esplora il legame profondo tra reperti, saperi e politiche coloniali, attraversando le fasi cruciali della storia italiana: dal periodo liberale al fascismo, fino all’età repubblicana. I musei – pubblici e privati – emergono così come luoghi privilegiati per osservare l’impatto del colonialismo sulla memoria nazionale e per interrogarsi sulle sue eredità materiali, ancora oggi al centro di vivaci dibattiti.

Gli oggetti musealizzati, naturalmente, sono solo una parte delle innumerevoli tracce della presenza degli italiani in colonia. Molte famiglie italiane (una su dieci, secondo la stima di Angelo Del Boca) possiedono infatti oggetti di origine coloniale (pelli di animali feroci, uova di struzzo, zanne di elefante, armi, monete e molto altro).

Da molti anni la storiografia a livello internazionale ha evidenziato come i musei siano luoghi particolarmente importanti per lo studio del nostro passato, luoghi elettivi per la “costruzione di un’idea dell’altro” e testimonianza dello sguardo di coloro che li hanno pensati e costruiti.

Costruire l’identità nazionale

Tra Otto e Novecento i musei sono stati strumenti di alfabetizzazione politica e di costruzione dell’identità nazionale, anche attraverso la definizione dei popoli colonizzati come “esotici” o “primitivi”. Nel caso italiano, specialmente durante il fascismo, l’espansione coloniale fu spesso presentata e legittimata come “naturale” prosecuzione del processo risorgimentale, anche con il supporto degli allestimenti museali.

Tema centrale che attraversa tutto il volume di Falcucci è il ruolo degli scienziati nella prassi colonialista. In prima linea i geografi, ma anche gli antropologi, i medici, gli zoologi, i botanici, i cui saperi furono spesso declinati in chiave “patriottica”, e le cui carriere furono spesso agevolate dall’impegno a favore della colonizzazione.

Il bisogno di conoscenza e di classificazione del mondo coloniale era funzionale al suo controllo e al suo sfruttamento in chiave economica, sebbene tale conoscenza fosse spesso del tutto ideologica e fuorviante, frutto dei pregiudizi e degli schemi interpretativi degli europei.

Le Esposizioni nazionali fra Otto e Novecento, così come gli orti botanici e i giardini zoologici sorti in quel periodo in molti dei capoluoghi italiani (da Palermo a Roma a Milano) furono alcuni dei luoghi in cui la celebrazione dei progressi scientifici e dei fasti imperiali andò di pari passo con la costruzione dell’idea della naturale superiorità della civiltà italiana rispetto a quella dei popoli colonizzati.

I popoli “primitivi”

Una visione che faceva leva su un approccio evoluzionistico condiviso da tutta la cultura occidentale, in base al quale i popoli “primitivi” europei venivano accostati ai “primitivi” contemporanei delle regioni africane colonizzate. Questa impostazione caratterizzò gran parte degli allestimenti museali almeno fino all’epoca fascista, e talvolta anche oltre, evidenziando persistenze e continuità di lungo periodo.

Il libro di Falcucci, mettendo al centro il “colonialismo in vetrina”, è un invito a riflettere su quanta strada vada ancora fatta per giungere a una visione maggiormente critica del nostro passato, in cui la vicenda del colonialismo italiano sia collocata nel panorama più ampio della storia dell’imperialismo globale.

Il volume, da questo punto di vista, può anche costituire un utile viatico per la fruizione di alcuni allestimenti museali inaugurati lo scorso maggio presso il museo storico italiano della Guerra di Rovereto e presso il museo delle Civiltà di Roma, che cercano di proporre un approccio anticoloniale agli oggetti ereditati dalla tradizione imperiale.

Le mostre intendono stimolare una riflessione critica su come l’immaginario coloniale italiano sia stato fondato su stereotipi e letture romanticizzate, usati per legittimare il dominio e la violenza, evidenziando rimozioni e pregiudizi che permangono ancora oggi.

