«En su noche toda mañana estriba: de todo laberinto se sale por arriba». Da ogni notte nasce un’alba, da ogni labirinto si esce dall’alto.

Sono di Leopoldo Marechal, uno dei suoi autori argentini preferiti, i versi che forse meglio descrivono la relazione di Jorge Bergoglio con questa “fine del mondo” da cui era partito, per l’ultima volta, martedì 26 febbraio 2013. Una valigia, un volo pomeridiano di Alitalia per Roma, in classe rigorosamente turistica, e un saluto di circostanza: «nos vemos a la vuelta», ci vediamo al ritorno.

Pensava di tornare a Buenos Aires in tempo per l’omelia del Giovedì Santo, ma non andò così: dal 13 marzo sarebbe diventato Papa Francesco.

Da Flores al Vaticano

L’11 febbraio 2013 è un tranquillo lunedì estivo di carnevale, a Buenos Aires, quando Alejandro Russo, rettore della Cattedrale Metropolitana affacciata su Plaza de Mayo, ascolta il cardinal Bergoglio parlare al telefono, in italiano: pochi minuti prima, in Vaticano, con una formula latina che in principio solo la vaticanista Ansa Giovanna Chirri è stata in grado di cogliere, papa Benedetto XVI ha abbandonato il soglio pontificio.

«Il prossimo papa è lei», dice allora Russo a Bergoglio. «No, non è possibile Alejandro», la sua risposta. «Si ricorderà di me quando annunceranno: Bergoglio, 77 voti. E suoneranno gli applausi».

Il mercoledì seguente, in quella stessa cattedrale, Bergoglio pronuncia la sua ultima omelia in Argentina. A 75 anni compiuti, dopo essere stato a capo della Conferenza episcopale argentina dal 2005 al 2011, è in attesa che Benedetto XVI accetti le sue dimissioni dalla carica di arcivescovo.

Ha già in programma di ritirarsi nella Casa sacerdotale Monsignor Espinosa, del quartiere di Flores, il barrio dove la sua storia è cominciata.

Figlio di Regina Maria Sivori e Mario José Francisco Bergoglio, originario di Portacomaro (Asti), Jorge Mario Bergoglio nasce il 17 dicembre del 1936 nella calle Membrillar, a pochi metri dalla Piazza della Misericordia.

Come tanti pebetes della sua età, cresce calciando un pallone in una piccola piazzetta triangolare, oggi recintata, con poca erba, molta polvere e poche macchine.

La domenica, con il padre e i fratelli Alberto e Oscar si va nel vicino quartiere di Boedo, sulle gradinate in legno dello stadio conosciuto come Vecchio Gasometro, per vedere il San Lorenzo di Almagro, una delle passioni che manterrà per tutta la vita. Oggi il San Lorenzo gioca le sue partite casalinghe sul prato del Nuovo Gasometro, l’impianto che svetta sulla enorme Villa 1.11.14, la baraccopoli più grande di tutta Buenos Aires, il bacino di marginalità in cui affondano le radici della militanza popolare di papa Francesco.

La chiesa povera per i poveri

È sempre nel quartiere di Flores che il 21 settembre del 1953, primo giorno di primavera australe, Jorge Bergoglio sente la fatidica chiamata.

Succede in un confessionale della basilica di San José, su cui oggi troviamo una targa commemorativa, mentre all’esterno i volontari della Comunità di Sant’Egidio distribuiscono pasti e attenzioni alle decine di persone che ogni settimana si mettono in fila in silenzio, con lo sguardo basso e la vergogna di chi non arriva a fine mese.

Perché in fondo sono sempre stati loro, gli emarginati e i poveri – che in Argentina sono sempre di più e sempre più invisibili – quelli a cui l’arcivescovo Bergoglio ha sempre diretto le sue parole, nel corso di quelle omelie che dalla fine degli anni Novanta marcano l’agenda dello scontro con i presidenti che si alternano alla Casa Rosada: Carlos Menem, Fernando de la Riua, Eduardo Duhalde, Nestor Kirchner e infine sua moglie, Cristina Fernandez de Kirchner.

Una postura spesso ritenuta irritante, la sua, di incolmabile distanza dal potere politico di turno e di urgente preoccupazione verso le tematiche sociali.

Anno dopo anno, i suoi Te deum parlano dell’esplosione dei casinò con cui i governi di città e nazione si spartiscono enormi ingressi, e attorno a cui crescono ludopatia e criminalità, mentre narcotraffico, prostituzione infantile, lavoro clandestino, schiavitù sessuale e tratta di persone dilagano sotto gli occhi di autorità immobili in quanto coinvolte.

Battaglie che col tempo lo portano ad appoggiare organizzazioni come La Alameda di Gustavo Vera, o i sacerdoti delle baraccopoli – i famosi curas villeros – come José Maria di Paola.

È in questo momento che i peronisti lo guardano con diffidenza e la destra di Mauricio Macri incassa l’ostilità verso quelle politiche neoliberali che fanno gli interessi dei pochi. Ma è proprio in questo saper stare nel mezzo, che da tempo, ormai, risiede forse la forza dell’equilibrista Bergoglio.

Il gesuita e l’equilibrista

Il 21 marzo del 1958 Bergoglio entra nel seminario della calle José Cubas, nel quartiere di Villa Devoto, gestito dalla Compagnia di Gesù: «Volevo qualcosa di più, ma non sapevo cosa. Della Compagnia mi colpirono la missionarietà, la comunità e la loro disciplina, il modo di ordinare il tempo. Io non mi vedevo prete da solo: ho bisogno di comunità».

In una lunga intervista del 2013 rilasciata al direttore de La civiltà cattolica, Antonio Spadaro, Bergoglio spiega il nucleo della sua formazione gesuita, già oggetto del ritratto Il Gesuita, scritto da Francesca Ambrogetti nel 2010.

Ordinato sacerdote nel 1969, nel 1973 Bergoglio assume la conduzione della Compagnia di Gesù nella provincia argentina. Con l’ascesa della Teologia della Liberazione, in America Latina sono tempi di grande fermento ma anche di grande violenza: prima di entrare nell’inferno dell’ultima dittatura civico-militare, cominciata con il golpe del 1976, l’Argentina vive così la sua ultima parentesi democratica, tanto precaria quanto violenta e sanguinaria.

Nel tentativo di proseguire l’attività pastorale tra i più vulnerabili e allo stesso tempo proteggere il proprio gregge, Bergoglio trova gli ostacoli più duri e complessi del suo cammino: da un lato limita i rischi, silenziando la Compagnia di Gesù, preservandola dalle posizioni teologiche e politiche dei gesuiti più radicali ed evitando denunce pubbliche contro il terrorismo di stato; dall’altro utilizza il Collegio Massimo per dare rifugio a sacerdoti e seminaristi considerati in pericolo, dandogli protezione e facilitando la loro uscita dal paese.

Eppure, casi come quelli dei sacerdoti Orlando Yorio e Francisco Jalics, sequestrati nella villa del Bajo Flores nel maggio del 1976 e torturati nella Esma di Buenos Aires, rimangono inevitabilmente legati alla sua figura, sintomi dell’innegabile ambiguità, complicità e spesso collaborazione dimostrata dalla cupola ecclesiastica argentina di fronte a una repressione che, a ogni modo, non risparmia né sacerdoti né chiese.

Ne sono un esempio l’esecuzione del padre Carlos Mugica della Villa 31, il massacro dei seminaristi della parrocchia di San Patrizio di Belgrano, la lunga lista di martiri cristiani compilata da Marco Gallo nel libro Nell’occhio del ciclone, con prefazione dello stesso papa Francesco, e le 12 persone sequestrate durante una messa nella chiesa della Santa Cruz, nel settembre 1977, torturate alla Esma e poi gettate nel Rio de la Plata mediante voli della morte.

Tra loro, le monache francesi Léonie Duquet e Alice Domon, le Madri di Plaza de Mayo Azucena Villaflor e Maria Ponce, e la maestra e biochimica paraguaiana Esther Ballestrino de Careaga, con cui Jorge Bergoglio aveva lavorato all’età di 17 anni come apprendista tecnico di laboratorio. La donna che gli aveva insegnato a pensare, l’avrebbe definita.

Poco tempo prima di essere desaparecida, Esther lo aveva chiamato, chiedendogli di andare a casa sua per dare l’estrema unzione alla suocera malata. Come racconta Nello Scavo nel libro Bergoglio e i libri di Esther, non era vero. Sua figlia Ana era stata sequestrata e torturata per 4 mesi, e suo genero Manuel Cuevas mancava da oltre un anno. Sapeva che la fine era vicina. Una volta faccia a faccia con Bergoglio, gli avrebbe chiesto di portar via e nascondere i suoi libri di marxismo. Entrambi sapevano che la memoria poteva resistere in quelle pagine.

