La capo di gabinetto, Bartolozzi, avrebbe chiesto informazioni ai suoi uffici sulle richieste ricevute dal tribunale dei ministri. Attesa per la decisione del collegio. Le opposizioni al governo: «Riferisca in aula. Il ministro ha mentito, deve dimettersi»

Il destino di Giusi Bartolozzi e del ministro della Giustizia Carlo Nordio si fa sempre più incerto. La zarina di via Arenula, capo di gabinetto del ministro, ha avuto un ruolo ben definito nel caso dell’incredibile scarcerazione del torturatore Osama Njeem Almasri, rimpatriato in Libia e su cui mercoledì la stessa procura generale libica ha emesso un ordine di comparizione in relazione alle imputazioni del mandato di arresto della Corte penale internazionale.

Il ruolo che avrebbe avuto Bartolozzi trova riscontro non solo nelle parole pronunciate nei giorni scorsi dal senatore e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ma anche in una nota di cui Domani può dare conto. L’ex primo ministro ha annunciato un’interrogazione parlamentare che fa seguito a quanto pubblicamente detto: «A noi risulta che gli uffici del ministro Nordio sapessero da domenica a pranzo (il riferimento è alla richiesta di arresto della Corte penale contro il generale, ndr) e nelle loro conversazioni dicessero esplicitamente “Attenzione questa è una vicenda grossa parliamoci su Signal”», ha detto Renzi in due recenti interventi.

Renzi si riferiva a Bartolozzi: sarebbe stata lei a chiedere a Luigi Birritteri, capo del Dipartimento Affari di Giustizia che poi ha lasciato l’incarico, di comunicare via Signal e di evitare i canali ufficiali.

La nota e il protocollo

C’è, tuttavia, anche altro e riguarda, invece, l’esistenza di una nota inviata agli uffici da parte di Bartolozzi. Con questa comunicazione protocollata «chiedeva informazioni agli uffici sulle interlocuzioni avute con il tribunale dei ministri», è quanto riferiscono più fonti a Domani a conoscenza del contenuto del documento, datandolo intorno al 12 febbraio.

Bartolozzi, dunque, con quella comunicazione avrebbe tentato di capire che tipo di richieste avevano fatto gli inquirenti agli uffici ministeriali. Ed è un fatto che evidenzia come nel pasticcio Almasri abbia avuto un ruolo non solo all’inizio, ma anche durante lo svolgimento delle indagini riservate da parte del collegio speciale.

La super dirigente fedelissima di Nordio non ha risposto alle domande di Domani. Ma fonti a lei vicine fanno trapelare che richieste di questo tipo rientrerebbero nelle facoltà della capo di gabinetto. Trapela poi che l'avvocato Giulia Bongiorno, legale dei quattro indagati “eccellenti”, starebbe valutando la presentazione di una denuncia contro ignoti per divulgazione di atti coperti dal segreto e che non sono stati ancora resi alle parti interessate.

Intanto il tribunale dei ministri ha concluso le sue indagini e in queste ore comunicherà le decisioni alla procura di Roma: i pm guidati da Francesco Lo Voi leggeranno le carte e valuteranno ogni posizione anche dei testimoni. Tra questi c’è proprio Bartolozzi ascoltata come persona informata sui fatti. E non è escluso che possa decidere di aprire un fascicolo per verificare eventuali profili penali non del ministro ma dei dirigenti che hanno gestito l’affaire Almasri.

Al momento gli indagati sono Alfredo Mantovano, sottosegretario con delega ai servizi, Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, Giorgia Meloni, presidente del Consiglio e Carlo Nordio, ministro della Giustizia. Ed è proprio su quest’ultimo che si concentrano i dubbi maggiori da parte dei tre giudici del collegio speciale.

Dubbi che non sono diminuiti dopo che Nordio ha evitato di andare a deporre davanti ai giudici per spiegare la sua versione dei fatti. Le tre giudici che compongono il collegio possono chiedere l’archiviazione o la richiesta di rinvio a giudizio, in questo caso la procura invierà la decisione alla presidenza della camera di appartenenza. Le ultime rivelazioni sul caso hanno scatenato una ridda di dichiarazioni politiche.

Le reazioni

Dal Partito democratico ad Alleanza verdi sinistra, da Italia Viva al Movimento cinque stelle, tutte le opposizioni chiedono che il ministro Nordio si dimetta. «Ha mentito in aula», il leitmotiv delle ultime ore. «Non si può essere ministro della giustizia se si mente alla giustizia. Non vogliamo tirare noi le somme di questa vicenda e aspettiamo che le autorità preposte a chiarire la verità lo facciano. Chiediamo che il ministro riferisca sulla base delle informazioni in suo possesso in questo momento», le parole dei dem.

«Il ministro Nordio ha mentito al Parlamento. Aveva dichiarato di essere venuto a conoscenza dell'arresto di Almasri il 20 gennaio, ma dagli atti emerge che lo sapeva da diversi giorni prima. Un fatto di una gravità inaudita: un ministro della Repubblica non può mentire alle Camere. Nordio deve dimettersi non solo per aver mentito – ha continuano Bonelli di Avs – ma perché ha consentito che un criminale fosse liberato e riportato in Libia con un aereo di Stato».

Una vicenda, quella del volo Falcon 900, che è l’altro capitolo più delicato per il governo. Anche secondo il procuratore della Corte penale internazionale che ha aperto un fascicolo sulla vicenda, con l’obiettivo di accertare le responsabilità dello stato italiano nella “gestione” del caso Almasri.

La Cpi, infatti, ha sottolineato, in un documento di quattordici pagine, che «l’Italia non ha spiegato le circostanze e la base giuridica per il trasferimento in Libia del ricercato con un aereo di stato». Nel documento dell’Aia si legge che «non si richiedeva il trasferimento di Almasri in Libia ma esclusivamente la sua espulsione dal territorio italiano». Di certo quel tipo di volo, gestito dai servizi segreti italiani, può essere autorizzato solo da una persona: il sottosegretario con la delega agli 007, cioè Mantovano.

