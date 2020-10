Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri hanno presentato in una conferenza stampa la manovra economica.

«Nel breve periodo tuteliamo la salute e anche la stabilità economica e manteniamo un'impostazione di forte espansione»: queste le parole del premier Giuseppe Conte che sul tema tasse ha detto «non prevediamo un aumento». Il primo ministro ha poi assicurato che il piano cashless partirà a dicembre e «consentirà a tutti gli acquirenti che acquistano con carte e app rimborsi sino al 10%, con un supercascack fino a 3mila euro per chi userà la carta e con la lotteria degli scontrini».

Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha detto che la manovra mobilita 70 miliardi. Di questi quattro miliardi saranno destinati ai vaccini e cinque all’incremento della cassa integrazione. Altri obiettivi della manovra sono quelli di «aumentare le risorse per l'edilizia scolastica e universitaria, per la ricerca universitaria, per il diritto allo studio e per prevedere anche l'anno prossimo l'esenzione per le famiglie meno abbienti e la no tax area per le famiglie sotto i 20mila euro».

Un altro punto è il pacchetto natalità che prevede un piano di assunzioni negli asili nido, un piano straordinario di costruzione degli stessi nidi. A questo si affianca l'assegno che, ha detto Gualtieri, può arrivare fino a 200 euro al mese per figlio.

Sono inoltre previsti 1,2 miliardi di euro per finanziare nuovi inseganti di sostegno per gli studenti con disabilità.

