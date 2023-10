È stato il simbolo delle ruberie nell’accoglienza. Una mucca da mungere per la ‘ndrangheta, la mafia calabrese. Obiettivo della propaganda della destra, che ha utilizzato le inchieste giudiziarie per accusare gli altri di favorire il business dell’accoglienza e regalare soldi ai padrini.

Ora, però, anche il governo di Giorgia Meloni ha deciso di puntare sul centro di accoglienza per richiedenti asilo di Isola Capo Rizzuto. Come se nulla fosse, tra le nuove strutture battezzate per diventare Cpr (Centri di permanenza temporanea) ci sarà anche un’ala del grande impianto calabrese, protagonista di uno scandalo giudiziario che ha travolto padrini, imprenditori, parroci e sfiorato la politica nazionale.

Per anni, infatti, la gestione del centro Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto ha garantito una pax mafiosa tra le potenti cosche Nicoscia e Arena, oltre che ingenti introiti che hanno arricchito le due famiglie. L’inchiesta “Jonny” della procura antimafia di Catanzaro, all’epoca guidata da Nicola Gratteri, aveva portato alla luce un sistema criminale che ruotava attorno all’associazione Misericordia, vincitrice nel 2006 del bando pubblico per la gestione del centro.

Le cosche erano anche riuscite a infiltrarsi nel sistema della ristorazione che somministrava i pasti all’interno della struttura, sottraendo in nove anni 36 milioni di euro dai fondi pubblici sull’accoglienza. Dopo l’inchiesta giudiziaria, il centro è stato gestito dalla Croce rossa.

Ora sta per tornare in mano ai privati, ma i rischi di nuove infiltrazioni mafiose sono concreti. Il nuovo bando, indetto dalla prefettura di Crotone, è stato vinto da Translator s.r.l e Prociv Arci di Isola Capo Rizzuto, per un totale di oltre 5 milioni di euro. La gara pubblica è stata vinta con un’offerta al ribasso del 15 per cento e la nuova gestione sarebbe dovuta subentrare già a marzo 2023, per 24 mesi.

Gli accertamenti

A sette mesi di distanza il Sant’Anna è ancora gestito dalla Croce rossa. A quanto risulta a Domani, la prefettura di Crotone sta eseguendo una serie di accertamenti, preoccupata da possibili infiltrazioni criminali nella gestione, come già accaduto in passato. Le verifiche, confermano fonti ufficiali della prefettura, riguardano la Prociv Arci Isola Capo Rizzuto, associazione di volontariato conosciuta a livello locale che era già stata invitata a partecipare al bando del 2006. Contattata, Prociv non ha ancora risposto alle nostre domande.

A insospettire sono le criticità legate ad alcuni soggetti presenti all’interno dell’associazione, la cui presidente è Caterina Tambaro. Un articolo del Quotidiano del Sud ha parlato di legami di parentela di Tambaro con affiliati locali. Ma non è questo l’unico elemento al vaglio della prefettura, che prima di rilasciare il cospicuo finanziamento di cinque milioni di euro vuole vederci chiaro.

Sempre secondo il quotidiano, l’attuale vicepresidente della Prociv è Anselmo Rizzo, molto conosciuto in paese dato che è stato vicesindaco del comune dal 2008 al 2013. Il suo nome appare in una delle intercettazioni dell’inchiesta “Jonny” in cui uno dei due interlocutori dice che gli avrebbe consegnato 400mila euro.

Rizzo è incensurato, non è mai stato indagato per quell’intercettazione e di recente è stato nominato presidente della Gds Isola Capo Rizzuto, la squadra di calcio locale. Nel 2012 era anche stato aggredito da un uomo che lo aveva minacciato chiedendogli di trovare un posto di lavoro alla moglie.

Questa serie di elementi hanno portato a un rallentamento nella consegna delle chiavi del Sant’Anna ai vincitori dell’appalto pubblico. Ma nei prossimi giorni l’istruttoria sarà conclusa e si capirà se ci sarà un’interdittiva antimafia o se è tutto regolare.

Come funzionava il sistema

Il precedente della onlus Misericordia non va certo ripetuto. Nel centro accoglienza il business criminale ruotava attorno alla figura di Leonardo Sacco, condannato a 20 anni in appello e considerato al vertice del sistema.

Per i carabinieri del Ros di Catanzaro, Sacco ha fatto «da cuscinetto tra il mondo della politica locale e nazionale, il mondo ecclesiastico, cui è legata l’associazione Misericordia, e appartenenti alla malavita locale» del clan Arena. «Dal 2006 al 2015», si legge nelle carte, «venivano introitati attraverso la onlus Misericordia di Isola di Capo Rizzuto, 103 milioni di euro.

Di questi, ben 36 milioni venivano distratti dai fini pubblici per cui erano stati erogati e riversati in parte nella bacinella della cosca». In poche parole, il servizio mensa per il centro di accoglienza serviva per far mangiare tutti, anche i criminali. Le cosche in poco tempo avevano messo in piedi imprese di ristorazione, selezionate da Sacco come subappaltatori per la mensa.

Il nuovo Cpr

Ma è qui che, oggi, il governo di chi più si è scagliato in passato contro il business dell’accoglienza, ha deciso di investire altri fondi. Dopo un’estate in cui sono arrivati oltre 134mila migranti, il ministero dell’Interno e palazzo Chigi hanno indicato il Sant’Anna come una delle strutture da usare per i rimpatri.

Sorgerebbe dalle “ceneri” del vecchio Centro di identificazione ed espulsione (Cie), che conteneva 124 posti. Altri soldi pubblici da iniettare in un sistema già a rischio. Il centro, attivo dal 1999, non è solo un luogo che interessa alle cosche. È pure un inferno per i migranti.

In una relazione, il garante dei detenuti e delle persone private della libertà personale della regione Calabria, aveva sottolineato «le criticità» delle condizioni di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati: dall’inadeguatezza dei servizi igienici sanitari alla «convivenza forzata con persone adulte» che espone i minori «al rischio di relazioni pregiudizievoli».

