La vedova di Charlie Kirk ringrazia Vance, Trump e si mette in testa al movimento «che si ingrandirà e farà sentire ancor di più». Si fa portavoce di chi vuol «salvare la nazione», portare «fede», in contrapposizione non al singolo assassino ma ai «portatori del male»
Il «grido di battaglia» di Erika Kirk è politico: prende in eredità il movimento del marito
13 settembre 2025 • 13:43Aggiornato, 13 settembre 2025 • 13:50
