La vedova di Charlie Kirk ringrazia Vance, Trump e si mette in testa al movimento «che si ingrandirà e farà sentire ancor di più». Si fa portavoce di chi vuol «salvare la nazione», portare «fede», in contrapposizione non al singolo assassino ma ai «portatori del male»

«I will never let your legacy die». La moglie di Charlie Kirk, Erika, prende in mano il capitale politico e mediatico del marito per «fare il movimento più grande che mai». Ringrazia commossa il vicepresidente e il presidente Usa. Scaglia parole infiammate non contro chi ha ucciso il suo compagno di vita – il sospettato è un ventenne,Tyler Robinson – ma contro «the evil doers»: i portatori del male, categoria collettiva, da opporre a quella della quale Erika Kirk si fa portavoce, chi vuol «salvare la nazione», portare «fede». Nel quarto d’ora abbondante di videomessaggio viene indicata anche una priorità politica in cima all’agenda: «Se mai ci si candida – se mai dovessi farlo, diceva Charlie – la priorità dev’essere la rinascita della famiglia americana. Uno dei versi della Bibbia preferiti era: mariti, amate le vostre mogli come Cristo amava la Chiesa». «Mio marito è morto per me, per la sua famiglia, per la nazione».

«Il grido di battaglia»

Le parole che più circolano sui media statunitensi – anche se il messaggio dura oltre un quarto d’ora e non ha nulla di improvvisato, non la poltrona a microfono vuoto che presentifica l’assenza di Charlie Kirk del quale la moglie si intesta l’eredità politica, non la foto di Trump che si staglia nella libreria, non la giraffa di peluche che evoca la famiglia rimasta orfana, non il rosario agitato nei momenti in cui il discorso si accende, mentre nell’altra mano è impugnato un fazzoletto per asciugare le lacrime – sono quelle in cui Erika Kirk lancia quello che lei stessa definisce «un grido di battaglia». «Il nostro mondo è impregnato di malvagità, evil, ma il nostro dio è così incredibilmente buono. The evil doers, gli agenti del male, che sono responsabili per questo assassinio, non hanno idea di quel che hanno fatto. Hanno ucciso Charlie perché portava un messaggio di patriottismo, di fede, nonché l’amore misericordioso di Dio. Dunque tutti dovrebbero sapere questo: che se pensavate che la missione di mio marito fosse potente prima, non avete idea di cosa avete appena scatenato ora, in questo intero paese, nel mondo. Non avete idea del fuoco che avete acceso dentro questa moglie: i lamenti di questa vedova faranno eco in tutto il mondo come un grido di battaglia».

Guadagnare, meritare, radicalizzare

«La mia bambina mi ha chiesto dov’è papà – ha tre anni – e io le ho detto: è in viaggio di lavoro con Gesù così da poter permettersi il tuo blueberry budget».

Il discorso si muove tra riferimenti personali e segnali di iniziativa politica, con intermezzi rivelatori sulla visione che si incarna: «La parola inglese preferita da Charlie era earn». Non esiste una traduzione univoca in italiano, perché earn può voler dire schiettamente “guadagnare”, oppure “guadagnarsi”, dunque “meritarsi” qualcosa. Guadagnarsi il pane, meritarsi il pane. «La sua parola preferita era “earn” perché ci incoraggiava a guadagnare il futuro che l’America merita. Tutti voi sapete cosa dovete fare: unitevi al movimento, potere fare la differenza. Il movimento non se ne va, diventa più grande, e si ingrandisce quando vi unite a esso».

Nella biografia del suo sito personale, Erika Kirk si descrive come «imprenditrice sociale, appassionata ministry leader e donna di profonda fede. Da New York alla Cina, ha lavorato nell’industria dell’entertainment come modella, attrice, sempre radicata nella fede cristiana. La sua fede la ha spinta a intraprendere varie iniziative – ventures – d’effetto. Al cuore della sua missione c’è il suo ministry program BIBLEin365 che prova a impegnare le persone nelle scritture quotidianamente». L’avventura imprenditoriale di Erika – dice sempre lei sul proprio sito – l’ha portata alla creazione di PROCLAIM, una linea di abbigliamento faith-based (basata sulla fede). Ex atleta, Miss Ariziona nel 2012, «sopra tutto, viene il ruolo come moglie di Charlie Kirk». In un intervento tv, Erika Kirk ha raccontato che il marito ai tempi in cui si sono conosciuti le ha detto: «I’m not gonna hire you. I’m gonna date you». Non intendo assumerti ma uscire con te. Sempre nel sito, approfondimenti sulle attività come ceo, sui possibili ingaggi come modella e attrice.

Il movimento e il trumpismo

Ora Erika Kirk prende le redini del movimento del marito: «A tutti coloro che sono in ascolto, il movimento che mio marito ha costruito non finirà di certo, mi rifiuto di farlo accadere. Diventerà anzi più forte, più audace, più grande e rumoroso che mai». Proseguirà lei il tour, «anzi ce ne saranno di più nei prossimi anni».

La fine del discorso riporta quindi all’inizio: i ringraziamenti a J.D. Vance, del quale Charlie Kirk era supporter e amico, nonché al presidente. «Ringrazio il caro amico di mio marito, il vicepresidente Vance, e la sua fenomenale moglie; ringrazio il presidente Trump: presidente, mio marito la adorava (loved you) e sapeva che lei lo adorava altrettanto. La sua amicizia, presidente, è stata grandiosa».

© Riproduzione riservata