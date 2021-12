Per i piccoli migranti

«Se vogliamo ripartire, guardiamo i volti dei bambini. Troviamo il coraggio di vergognarci davanti a loro, che sono innocenti e sono il futuro. Interpellano le nostre coscienze e ci chiedono: "Quale mondo volete darci?”. Non scappiamo via frettolosamente dalle crude immagini dei loro piccoli corpi stesi inerti sulle spiagge». Lo ha detto papa Francesco incontrando i migranti del Reception and Identification Centre di Mytilene, nell’isola greca di Lesbo.

Contro l'Ue dei muri

«È triste sentir proporre, come soluzioni, l’impiego di fondi comuni per costruire muri. Certo, si comprendono timori e insicurezze, difficoltà e pericoli. Si avvertono stanchezza e frustrazione, acuite dalle crisi economica e pandemica, ma non è alzando barriere che si risolvono i problemi e si migliora la convivenza. È invece unendo le forze per prendersi cura degli altri secondo le reali possibilità di ciascuno e nel rispetto della legalità, sempre mettendo al primo posto il valore insopprimibile della vita di ogni uomo». Lo dice papa Francesco incontrando i migranti del Reception and Identification Centre di Mitilene, nell’isola greca di Lesbo.

La visita del papa

«Sono qui per guardarvi negli occhi». Così il papa ai rifugiati presenti a Lesbo. Giunto alla penultima giornata del suo viaggio a Cipro e in Grecia, papa Francesco è a Lesbo, per incontrare i rifugiati presenti sull’isola. Al Reception and Identification Centre in località Mavrovouni, a Mytilene, sta incontrando migranti e volontari, nell’area attrezzata per l'accoglienza dei rifugiati.

Il papa ha visitato Lesbo cinque anni fa, nel 2016. Si è recato nel campo di Moira con il patriarca di Costantinopoli Bartolomeo e il primate ortodosso greco Ieronymos. In quell’occasione firmò una Dichiarazione congiunta, che conteneva un appello per i rifugiati, i migranti e i richiedenti asilo, impegnandosi a «promuovere la piena unità di tutti i cristiani».

