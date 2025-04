«La sofferenza che si è fatta presente nell’ultima parte della mia vita l’ho offerta al Signore per la pace nel mondo e la fratellanza tra i popoli». Sono passati quasi tre anni da quando papa Francesco ha scritto queste parole nel suo testamento, firmato il 29 giugno 2022. Il pontefice, alla fine, è “morto sul campo”. È questo il messaggio più forte che arriva dalla vicenda umana e personale di Jorge Mario Bergoglio, il papa gesuita e argentino che aveva ripetuto in diverse occasioni che «il papato è a vita», e solo se gravi condizioni di salute gli avessero impedito di proseguire nel suo ufficio avrebbe potuto optare per la rinuncia. Bergoglio alla fine, ieri mattina, poco dopo essersi svegliato, è stato colpito da un ictus cerebrale, come ha fatto sapere Andrea Arcangeli, direttore della Sanità ed Igiene dello Stato della Città del Vaticano. L’ictus, a cui è seguito il coma e il collasso cardiocircolatorio, si è aggiunto alle già gravi patologie respiratorie di cui era rimasto vittima.

La sala stampa della Santa sede ha fatto sapere che «la traslazione della salma del Santo Padre nella Basilica Vaticana per l’omaggio di tutti i fedeli potrebbe avvenire mercoledì mattina, 23 aprile 2025, secondo le modalità che verranno stabilite e comunicate a seguito della prima Congregazione dei cardinali (che si riunirà oggi ndr)». Sì, perché se da una parte quelli che verranno saranno i giorni del lutto e dell’omaggio a papa Francesco, parallelamente, va ricordato che già in queste ore verso la capitale stanno arrivando i cardinali da ogni parte del mondo per prendere parte al prossimo conclave – che vedrà la partecipazione di 135 porporati elettori, cioè con meno di 80 anni – e alla fase delle discussioni che precedono il momento del voto, alla quale possono prendere parte anche gli ultraottantenni.

Oggi si deciderà anche la data del funerale, che secondo le regole dovrebbe tenersi tra venerdì e domenica. Funerali per cui il papa ha lasciato le sue disposizioni nel testamento reso pubblico ieri sera dalla Sala stampa vaticana: «La mia vita e il ministero sacerdotale ed episcopale ho sempre affidato alla Madre del Nostro Signore, Maria Santissima. Perciò, chiedo che le mie spoglie mortali riposino aspettando il giorno della risurrezione nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore».

«Desidero», continua il testo firmato da Francesco, «che il mio ultimo viaggio terreno si concluda proprio in questo antichissimo santuario Mariano dove mi recavo per la preghiera all’inizio e al termine di ogni Viaggio Apostolico ad affidare fiduciosamente le mie intenzioni alla Madre Immacolata e ringraziarla per la docile e materna cura. Chiedo che la mia tomba sia preparata nel loculo della navata laterale tra la Cappella Paolina (Cappella della Salus Populi Romani) e la Cappella Sforza della suddetta Basilica Papale (...). Il sepolcro deve essere nella terra; semplice, senza particolare decoro e con l’unica iscrizione: Franciscus».

«Le spese per la preparazione della mia sepoltura saranno coperte con la somma del benefattore che ho disposto», si legge ancora nel testo in cui Francesco rivolge anche un pensiero verso tutti quelli che lo hanno accompagnato la preghiera: «Il Signore dia la meritata ricompensa a coloro che mi hanno voluto bene e continueranno a pregare per me».

La volontà di Francesco

«Non dimenticatevi di pregare per me»: erano queste infatti le parole che il papa ripeteva sempre, congedandosi da ogni incontro. Una ricerca di vicinanza con il popolo dei fedeli che è rimasta anche negli ultimi mesi segnati dalla malattia.

Dallo scorso 14 febbraio, quando Francesco è stato ricoverato al policlinico Gemelli di Roma, le condizioni di salute del papa erano precipitate, ma lui non ha voluto lasciare il proprio posto. Ha atteso che la situazione migliorasse quel tanto da consentirgli di tornare in Vaticano, e poi ha subito cercato il contatto diretto con i fedeli trasgredendo, di fatto, alla prescrizione dei medici che gli avevano raccomandato come minimo due mesi di convalescenza stretta. Che significava rinunciare a vedere praticamente chiunque, tranne la cerchia di persone che avevano accesso diretto al suo appartamento nella residenza di Santa Marta. Il papa invece si è esposto ripetutamente all’incontro con i fedeli che a migliaia sono accorsi a Roma per le celebrazioni della Pasqua e per il Giubileo della speranza indetto dallo stesso pontefice.

Non è stata certo una vocazione suicida la sua, né può essere letta solo come una sorta di estremo gesto di martirio. Nella scelta di Francesco, c’è infatti un affidarsi alla volontà di Dio che non può essere compreso senza guardare alla fede, quella fede che gli ha consentito di andare avanti per 12 anni alla guida della chiesa universale fra passi avanti, contestazioni, consensi, scelte coraggiose, incertezze. In tal modo, dimostrando da una parte la fragilità finale del suo percorso, dall’altra non nascondendo le sue idee, le sue visioni come lasciando spazio alle critiche che riceveva, ha cercato di depotenziare il lato più formale e autocratico del papato.

Certo, si può obiettare che le dimissioni avrebbero accentuato ancora di più questa impostazione, e tuttavia nella brevità di tempo trascorsa fra la constatazione della polmonite e il decesso, circa due mesi, vi è una risposta anche a questa obiezione: evidentemente Bergoglio era consapevole che il suo tempo era giunto quasi alla fine.

© Riproduzione riservata