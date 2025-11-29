l’indagine della procura di milano

Scalata a Mediobanca, ecco il ruolo del governo e di Giorgetti nelle carte dell’inchiesta

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti
Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti
vittorio malagutti ed Enrica Riera
29 novembre 2025 • 08:45Aggiornato, 29 novembre 2025 • 09:01

I sospetti su Caltagirone, l'ad di Mps Lovaglio e Milleri al vertice della holding dei Del Vecchio. L’«sms del ministro al fondo americano» prima dell’assemblea di Mps

«Qualcuno ci ha fatto il bidone», dice l’amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena, Luigi Lovaglio al costruttore ed editore romano Francesco Gaetano Caltagirone. L’ad della banca senese si riferisce al voto contrario del fondo americano Blackrock nel corso dell’assemblea che ha dato via libera all’aumento di capitale per finanziare la scalata a Mediobanca. Una giornata decisiva per la grande partita bancaria che cambierà gli assetti di potere nella finanza italiana. Una partita che l

Per continuare a leggere questo articolo

vittorio malagutti ed Enrica Riera