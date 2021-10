Sei aprile 2017. Roma, quartiere Tuscolana, vicolo di Porta Furba, quartier generale del clan Casamonica. Il boss Pasquale Casamonica, detto Rocky, ha dato appuntamento a una sua vittima che da lui aveva preso in prestito soldi a strozzo.

Non era la prima volta che si incontravano, in un'occasione precedente Rocky lo aveva massacrato di botte, ma la vittima non denuncia perché, racconterà più avanti in procura, Casamonica diceva «a me della libertà non me ne frega niente, se me succede qualcosa a me, c'è chi viene per me».

Quel 6 aprile Casamonica arriva all'appuntamento e chiede migliaia di euro, «dove stanno i soldi?», urla. La vittima ansima, trema, è atterrito. L'esito della conversazione è impressionate: un pestaggio con calci e pugni che viene ripreso dalla telecamera nascosta indossata dalla vittima, d’accordo con la polizia. Per la brutale aggressione ha rischiato di perdere un occhio.

Le immagini del pestaggio saranno trasmesse in esclusiva sabato sera, 23 ottobre, alle 21:25, nel corso del documentario 'Casamonica, la resa dei conti', in onda su canale Nove. Il nostro Nello Trocchia racconta il processo più importante della storia contro il clan che si è concluso nel mese di settembre con la condanna dei capi e anche di Pasquale Casamonica a 23 anni e otto mesi di carcere.

Il documentario, scritto da Carmen Vogani, ripercorre l'intero dibattimento tra immagini inedite, scontri epici tra avvocati e pubblica accusa e le parole dei Casamonica che, dalle celle, raccontano la loro verità.

La prima parte andrà in onda sabato 23 ottobre, la seconda sabato 30 ottobre. I documentari sono il prosieguo dell'inchiesta televisiva di Nello Trocchia e Carmen Vogani che avevano, sempre per Nove, registrato il record di ascolti.

“Casamonica, la resa dei conti' è una produzione Videa a cura di Giulia Cerulli per Discovery Italia, per la regia di Ram Pace e il montaggio di Simone Mele.

