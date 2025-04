L’ultimo video che abbiamo a disposizione del pontefice lo ritrae a bordo della papamobile. È l’ennesimo pezzo di una iconografia contemporanea, una mescolanza postmoderna di riferimenti che mai come in occasioni simili diventano flusso torrenziale di significati. La morte di un papa non era ancora passata attraverso il Gran Canyon del content

L’ultimo video che abbiamo a disposizione di papa Francesco lo ritrae a bordo della papamobile, l’inquadratura è alle sue spalle, i fedeli attorno esultano. In gergo cinematografico, e ormai anche pienamente internettiano, si tratta di un POV: guardiamo il momento attraverso il punto di vista di chi è protagonista dell’inquadratura.

L’ultimo video di papa Francesco, come ogni frammento audiovisivo che lo immortala, non è solo una testimonianza storica di un momento già storico di per sé, la morte di un papa spinta al punto estremo del suo simbolismo da quelle che per alcuni possono essere coincidenze, per altri segni divini, la Pasqua, il Giubileo, il Natale di Roma, i vent’anni esatti che lo separano dalla scomparsa di Wojtyla.

È l’ennesimo pezzo di una iconografia contemporanea che si compone nei suoi segmenti di discorso infinitesimali, nel segno che si attribuisce collettivamente alle immagini grazie al loro rimbalzo frenetico da un luogo a un altro, all’interno della grande cornice mediatica di internet, dove tutti hanno una voce.

E così, quei pochi minuti in cui Bergoglio percorre la piazza gremita di San Pietro, per qualcuno su X diventano, per esempio, la perfetta trasposizione spontanea di una sceneggiatura di Sorrentino, nella mescolanza postmoderna di riferimenti che mai come in occasioni simili diventano un flusso torrenziale di significati.

Il grande sepolcro

Che internet sia il grande sepolcro della cultura di massa non c’è bisogno di dirlo a voce alta, basti vedere cosa succede non appena muore un personaggio famoso.

L’algoritmo si sincronizza e tutto, per le ore necessarie e proporzionate alla commemorazione della persona scomparsa, diventa una celebrazione collettiva con la sua gerarchia di rilevanza performativa, dalla foto in compagnia di chi non c’è più, massimo riconoscimento nei giorni del lutto digitale, agli aneddoti personali, passando per le critiche e gli audaci «sì, però» di chi punta a spiccare nella moltitudine dei trending topic con un ditino alzato.

La morte di un papa, così come la stiamo vivendo nei giorni successivi allo scorso ventuno aprile, non era ancora passata attraverso il Gran Canyon del content, in quel crepaccio semiotico in cui la crossmedialità scorre in modo sia passivo che attivo tra le mani di chiunque abbia uno smartphone.

Nel 2005, infatti, eravamo ancora molto più vicini e simili al Novecento che alla disintermediazione del ventunesimo Secolo, e la televisione dominava con verticalità rassicurante sulla fruizione degli eventi: nessuno di noi presenti in quel giorno d'aprile poteva immaginare cosa sarebbe successo vent’anni dopo, tra l’abdicazione di Ratzinger nel 2013 e i dodici anni di pontificato bergogliano all’insegna non solo di tutte le sue rivoluzioni di contenuto di cui tanto si parla in questi giorni, ma anche della sua inedita, sia per contingenza che per disposizione, rivoluzione di forma, quella iper-mediatica dentro cui ha agito.

Ospite ricorrente di Fabio Fazio, protagonista di un account Twitter, Pontifex, di un profilo Instagram, Franciscus, e di momenti televisivi epocali, come la sua camminata in solitaria a San Pietro, sotto la pioggia, nel marzo del 2020, volto e sostanza di quegli espedienti di interpretazione del mondo con cui oggi ci infestiamo la testa e gli occhi, i meme.

Gli schermi bucati

Lo strattone alla donna che gli tirava il braccio, l’assalto delle suore di clausura a Napoli, le foto create con l’intelligenza artificiale e quelle con i comici di tutto il mondo, da Pio e Amedeo a Jimmy Fallon che in grande stile commenta la sua scomparsa con la frase «I’m glad I made you laugh», perché è bene ricordare che su internet prima di tutto si parla di sé, anche quando il tema è leggermente più universale.

Se Pio XII è stato il primo papa a comparire sugli schermi televisivi, Francesco è stato senza dubbio il primo a bucarli, non solo i tubi catodici, ma anche tutte le altre pareti dell’audiovisivo, comprese quelle della post-ironia che domina l’ermeneutica del mondo filtrata da milioni di strati di conversazione che si accumulano su ogni scheggia di immagine che ci capiti tra le mani.

E non poteva non essere così, ultra-mediatica e iper-rappresentata, ben oltre i confini delle istituzioni e della struttura che provano a dare nella direzione del racconto, anche la sua scomparsa.

Dal commiato surreale di Trump con un coniglio pasquale gigante al fianco alle immagini dell’esposizione delle spoglie su Rai 1 che lasciano la diretta a È sempre Mezzogiorno, in un frammento situazionista involontariamente già impacchettato per Blob, dall’incontro con J.D. Vance, che da una parte di internet è stato accolto come chiaro segno dell’aura malefica che avvolge il vicepresidente degli Stati Uniti, alla frenesia da calciomercato per i nuovi nomi papabili, prontamente sfruttata da Amazon Prime con una manovra sfacciata di marketing, la messa a disposizione del film Conclave, passando per le fancam create sulle note brat di Charli xcx per il Cardinale Zuppi e la somiglianza tra il Cardinale Burke e Cristiano Malgioglio, internet divora ogni brandello di realtà e sbriciola il discorso, anche quello marmoreo e invalicabile di un’istituzione antica millenni, secondo le leggi del suo flusso.

Chi vive a Roma, o chi ci è anche solo passato, sa che gran parte della città si fonda sull’iconografia papale: statue, chiese, vie, dipinti, affreschi, presenza fisiche, oltre che metafisiche, che osservano dall’alto della loro imponenza.

Ogni Sommo Pontefice che ha attraversato il mondo terreno ha voluto lasciare un segno. Di Francesco si può dire che, in giro per internet e tra gli spazi mediatici del presente, oltre che sulla terra, ne ha lasciati infiniti.

