Il vice caporale della Guardia Svizzera Cédric Tornay muore in Vaticano la sera del 4 maggio 1998 e qualche ora dopo viene consegnato al mondo da Joaquin Navarro Valls, portavoce di Giovanni Paolo II, come assassino suicida. Agli inquirenti vaticani tutto è subito chiaro: Cédric avrebbe ucciso Alois Estermann, neo Comandante della Guardia Svizzera Pontificia, e la di lui moglie, Gladys Meza Romero, nella loro abitazione a due passi dal Palazzo Apostolico e poi si sarebbe tolto la vita.

Il vice caporale avrebbe commesso la strage perché non sarebbe stato insignito di una medaglia, la Benemerenti.

Nessun quarto uomo, nessun testimone, nessun complice. Avrebbe fatto tutto da solo.

Ma è andata davvero così?

Quello che è certo è che un eventuale quarto uomo non è stato adeguatamente cercato dagli inquirenti. La scena del crimine è stata contaminata. Non è stata subito chiusa e sono state censite almeno venti persone presenti sul posto. Quella sera pioveva, nessuno indossava calzari. Neppure chi ha fatto i rilievi aveva guanti, tuta e mascherina.

Durante i rilievi, effettuati dalla gendarmeria e dai medici legali in appena tre ore complessive, non è stata rilevata nessuna impronta digitale, non è stato effettuato nessun esame genetico e neppure del sangue. Qualsiasi traccia del quarto uomo sarebbe stata impossibile da reperire.

La stampa nell’immediatezza del fatto riferisce della presenza sul luogo del delitto di quattro bicchieri, circostanza subito smentita dalla Sala stampa vaticana. Ma non esiste agli atti alcuna ripresa video dello stato dei luoghi, le foto sono molto disordinate, non c’è cronologia. Alcuni oggetti poi vengono spostati, non si sa né da chi né quando. Com’era davvero il luogo del crimine quando sono stati rinvenuti i cadaveri è impossibile da ricostruire.

Il Promotore di Giustizia – la cui tesi verrà avallata integralmente dal Giudice Istruttore che dichiarerà il non luogo a procedere perché nei confronti di un morto non può esercitarsi l’azione penale – esclude la presenza di un quarto uomo perché i coniugi Estermann erano persone assai riservate. Talmente tanto che gli inquirenti non hanno trovato neppure un amico da interrogare, né hanno ritenuto utile sentire i familiari di Estermann, che erano già a Roma, e quelli della moglie. Due angeli solitari, il comandante e la moglie.

Secondo il Promotore, la stanza in cui si sono consumati i fatti era stretta, al punto che una quarta persona non avrebbe avuto spazi adeguati per muoversi. In effetti lo studio di Estermann non era ampio, ma di altre persone ce ne sarebbero entrate eccome. Inoltre, la casa vantava dieci vani, con un salone molto grande che era, peraltro, l’unica stanza ordinata. Inoltre, chi ha sparato potrebbe averlo fatto benissimo dall’ingresso, sui cui affacciava lo studio.

Ma la presenza di un quarto uomo viene esclusa dagli inquirenti anche perché non è stata riscontrata alcuna traccia di colluttazione. Eppure sulla scena del crimine vengono rinvenuti due orologi con i cinturini spezzati che però si decide di non analizzare. Quello di Cédric e quello del Comandante.

La presenza del quarto uomo non sarebbe rinvenibile neppure fuori dall’appartamento. La suora, che abitava sullo stesso pianerottolo degli Estermann, e che darà l’allarme, non riconosce gli spari da arma da fuoco, ma è certa che i passi che sente fuori dalla sua porta appartengano a una sola persona.

Per il Promotore, poi, la pistola che spara è solo quella di Cédric, quindi un eventuale quarto uomo avrebbe potuto essere solo un potenziale testimone, che dopo i fatti sarebbe fuggito o si sarebbe nascosto.

Pur volendo dare per buona la versione che a sparare sia stata soltanto la pistola di Cédric – tutte le consulenze tecniche sono state effettuate alla sola presenza dei periti ex officio – nulla esclude che qualcuno avrebbe potuto simulare il suicidio di Cédric tramortito.

Infine, per la procura vaticana non vi sarebbe stato nessun quarto uomo perché la suora, in cerca di soccorsi, riferisce di non incontrare nessun estraneo nel palazzo degli ufficiali, dove si è consumata la tragedia. E se il quarto uomo non fosse stato un estraneo ma una persona che poteva muoversi indisturbato e senza dare nell’occhio nel Quartiere degli Svizzeri?

Ma gli inquirenti interrogano solo una parte delle guardie, e a nessuno di essi viene chiesto dove si trovasse al momento dei fatti.

Insomma, l’assassino è Cédric. Il quarto uomo non c’è perché non andava cercato.

© Riproduzione riservata