L’ultima edizione del premio è stata accompagnata dalle polemiche per la mancata partecipazione del Real Madrid alla cerimonia finale, dopo la sconfitta di Vinicius con Rodri. Entrambi avrebbero meritato. Quest’anno la situazione sembra molto differente: nessun giocatore sta dominando e la Champions rischia di essere più decisiva del solito. Per Raphinha, Dembélé o Yamal

L’ultimo Pallone d’Oro fu accompagnato da polemiche e un dibattito. Sospettando o sapendo della vittoria di Rodri a scapito di Vinicius, il Real Madrid impose a tutti i tesserati di non presentarsi alla cerimonia, scatenando critiche e discussioni: il comportamento era corretto o no? Una cosa sola era certa: a meritare la vittoria erano l’uno o l’altro, entrambi in modo diverso, protagonisti di una grande stagione.

Quest’anno la situazione sembra molto differente: nessun giocatore sta dominando, la corsa al Pallone d’Oro è la più aperta degli ultimi 30 anni.

In Francia sono sicuri che meriterebbe Ousmane Dembélé. Con 32 gol e 10 assist in 41 partite sta vivendo una grande stagione. Dopo il trasferimento di Mbappé a Madrid è diventato il nuovo volto del PSG di Luis Enrique. Dembélé ha già vinto la Ligue 1 ed è in finale di Coupe de France, ma è abbastanza? Probabilmente no. Per essere un candidato alla vittoria finale, lui e il suo PSG devono provare ad arrivare almeno in finale di Champions.

Una finale in cui Dembélé potrebbe affrontare proprio avversari pronti a contendergli anche il Pallone d’oro. A cominciare da Lamine Yamal, che già nel 2024 alcuni tifosi volevano veder premiato. Dopo un grande Europeo vinto con la Spagna, quest’anno si sta consacrando con il Barcellona. Il suo talento riempie gli occhi come pochi altri, la sua classe è fuori discussione e – per fortuna – può ancora migliorare molto. Ma proprio questo ampio margine di miglioramento spinge a chiedersi: non sarà troppo presto?

E allora? Chi altro? Un po’ a sorpresa per The Athletic il principale candidato è al momento Raphinha, brasiliano e compagno di squadra di Yamal nel Barça. In estate sembrava a un passo dal lasciare la Catalogna, alla fine l’allenatore Hansi Flick lo ha convinto a restare. In pochi mesi il mondo di Raphinha si è capovolto: da oggetto del mistero è diventato uno degli uomini copertina della squadra. Raphinha è il profilo meno commerciale dei tre, e anche l’appetibilità tra media, social e tifosi ha il suo peso. Raramente il Pallone d’Oro è andato a calciatori poco in vista.

Se però l’attaccante brasiliano riuscisse a mettere la firma con un gol sulla vittoria del Barcellona in Champions potrebbe candidarsi seriamente.

In quel caso dovrebbe vedersela con un altro compagno, Robert Lewandowski, l’attaccante polacco che continua a segnare come se fosse giovanissimo (40 gol in 46 partite stagionali). Non è più fisicamente devastante come un tempo ma – anche nel suo caso – una Champions da protagonista potrebbe lanciarlo verso il Pallone d’Oro che avrebbe meritato nel 2020 e che non fu assegnato per il covid. Sembrano invece sfumate le possibilità di Mohamed Salah.

Fresco di rinnovo biennale con il Liverpool, l’egiziano è autore di una grande stagione in campionato ma è uscito troppo presto dalla Champions.

L’incognita Mondiale

E l’Italia? Il Pallone d’Oro manca dal 2006 con Fabio Cannavaro. Secondo The Athletic il primo azzurro candidato alla vittoria è Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter e della Nazionale, uno dei simboli della squadra di Inzaghi. Ma a Sneijder e Milito nel 2010 non bastò neppure vincere la Coppa.

Ad aggiungere ulteriore incertezza, c’è un altro aspetto importante. Quest’estate non ci saranno grandi competizioni per nazionali ma negli Stati Uniti andrà in scena la prima edizione del Mondiale per club. Non è possibile sapere quanto peso specifico avrà la vittoria del trofeo nella corsa al Pallone d’Oro ma sicuramente i partecipanti avranno un’opportunità in più per mettersi in mostra. Yamal, Raphinha e Lewandowski potrebbero quindi pagare la mancata qualificazione del Barcellona, mentre gli altri indiziati alla vittoria finale potrebbero approfittarne per prendersi la scena. Senza escludere la possibilità che altri giocatori possano rilanciare a sorpresa la loro candidatura. Nell’Inter Miami, ad esempio, gioca un tipo interessante e di talento. Si chiama Lionel Messi, di Palloni d’Oro ne ha già vinti otto.

