ll sindaco di Artena è agli arresti domiciliari. I carabinieri del comando provinciale di Roma, al termine delle indagini, dirette dalla procura di Velletri, hanno dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Velletri, che dispone gli arresti domiciliari per il sindaco di Artena, Felicetto Angelini, l’assessore ai Lavori pubblici, l’allora responsabile dell’Ufficio Tecnico, nonché per il presidente di una cooperativa urbanistica a cui lo stesso comune aveva affidato l’istruttoria dei condoni edilizi comunali. Con il provvedimento è stata anche disposta la sospensione temporanea dai pubblici uffici nei confronti della segretaria comunale, del vice comandante della polizia locale e della responsabile dell’ufficio personale dello stesso comune alle porte di Roma. In totale sono 22 gli indagati in una vicenda che vede i soggetti coinvolti accusati, a vario titolo, di concussione, tentata concussione, falsità ideologica in relazione all'approvazione del bilancio di previsione del comune e abuso d'ufficio.

