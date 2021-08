Il Sud arde. La Sicilia ha toccato la temperatura record di 48,7 gradi, mentre gli incendi hanno causato ieri due vittime a Grotteria e Cardeto, in Calabria, e danni in tutto il Mezzogiorno.

Calabria

La situazione appare oggi in lento miglioramento, ma la paura rimane. Da stamane alle 6 i Dos, direttori di spegnimento, e i canadair hanno ripreso le attività nelle zone dell'Aspromonte e pedemontane. Ancora impegnativa la situazione sulla jonica dove sono state spostate varie squadre di vigili dal territorio tirrenico. Diverse le famiglie evacuate nella giornata di ieri.

Così come successo a Catanzaro, dove nel quartiere Siano il rogo iniziato 24ore prima ha bruciato l'intera pineta Bosco Li Comuni, arrivando a minacciare case, la centrale Telecom e facendo temere anche una eventuale evacuazione della casa circondariale "Caridi” che ospita centinaia di detenuti. «L’aria all’interno del carcere circondato dalle fiamme – racconta il Segretario della Uilpa PP –, oltre che rovente, è divenuta irrespirabile, così è stato necessario far uscire i detenuti dalle celle e dirottarli in aree meno coinvolte». Una situturazione delicata: «La polizia penitenziaria ha dovuto per garantire in ogni circostanza sia l’incolumità dei ristretti, anche a rischio della propria, sia la sicurezza interna, laddove è stato comunque necessario assicurare che i reclusi dei diversi circuiti non venissero in contatto». Allarme fino a mezzanotte «quando pian piano la situazione è andata migliorando e avviatasi verso una normalizzazione, resa ancora più difficile dalla carenza idrica».

In serata il fuoco ha lambito persino la prime abitazioni a nord del quartiere Stadio con l'evacuazione prudenziale di tre famiglie poi rientrate a casa dopo qualche ora.

Il bilancio peggiore

L’Aspromonte ha registrato il bilancio peggiore e ancora in via di aggiornamento: due morti accertati, entrambi nel reggino dove, solo cinque giorni fa, si erano registrate altre due vittime. E dove le fiamme lambiscono le foreste vetuste, dichiarate patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. E nella serata di mercoledì la Regione ha chiesto al governo lo stato di emergenza per il perdurare della situazione.

Sempre mercoledì all’ora di pranzo nel comune di Grotteria, nel Reggino, è stato ritrovato il corpo di un pastore 77enne, morto avvolto dalle fiamme che hanno distrutto il suo casolare, dove aveva cercato rifugio dopo aver provato a salvare il proprio bestiame.

Nel tardo pomeriggio invece è stato ritrovato il corpo senza vita di un 79enne, dato per disperso, a Cardeto.

La situazione, in Aspromonte, è tale che sindaco e prefettura di Reggio Calabria hanno chiesto l’intervento dell’esercito, dopo gli aiuti già arrivati da vigili del fuoco e volontari di altre regioni. «La priorità di oggi è spegnere questo inferno ma domani qualcuno dovrà rispondere a diversi perché», ha detto il primo cittadino di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, puntando il dito contro «responsabili che davanti a questo disastro hanno avuto il coraggio di andarsene in ferie» e contro chi dovrà «dire perché è mancata completamente la prevenzione; perché non sono stati acquistati in tempo mezzi aerei e di terra».

Nella zona di San Luca, a fuoco da giorni, è interrotta dalle fiamme alte la strada per il santuario della Madonna di Polsi. Numerosi i fedeli che a bordo di mezzi e soprattutto a piedi, da Polistena, hanno dovuto interrompere il pellegrinaggio e tornare a casa. Il rettore del santuario, don Tonino Saraco ha fatto un appello social denunciando quanto sta accadendo. Ma brucia anche il catanzarese, nella fascia ionica (Isca sullo Jonio), fino alla montagna di Tiriolo e alla pineta di Siano, a due passi dal capoluogo di regione, Catanzaro. E il cosentino, in particolare Acri e Longobucco. In tutto, secondo i dati diffusi dalla regione, sarebbero 110 i roghi attivi.

Sicilia

L’allarme non cessa neanche in Sicilia, dove mercoledì è stato raggiunto il record europeo di temperature, con 48,7 gradi a Siracusa, e dove il ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli e la viceministra del Mise, Alessandra Todde hanno incontrato i sindaci proprio per discutere dell’emergenza incendi. Al termine dell’incontro Patuanelli ha assicurato sostegno alle vittime dell’emergenza: «Prima di ogni cosa dobbiamo dare risposte immediate alle vere vittime di questa emergenza, i cittadini che hanno perso tutto negli incendi e a cui vanno dati immediatamente i ristori». Ma non ha nascosto come «il tema vero sia la prevenzione sul territorio e l’agricoltura è il miglior custode».

Le stime di Coldiretti

Secondo Coldiretti, i roghi nel corso del 2021 sono aumentati del 202 per cento rispetto alla media 2008-2020. E se da una parte 6 roghi su 10 sono di origine dolosa, con i piromani in azione, dall’altra per effetto della chiusura delle aziende agricole, la maggioranza dei boschi nazionali si trova senza sorveglianza per l’assenza di un agricoltore che possa gestirli in un Paese come l’Italia dove più di un terzo della superficie, per un totale di 11,4 milioni di ettari, è coperta da boschi con quasi 1 su 3 (32 per cento) che in Italia fa parte di aree protette.

© Riproduzione riservata