La federazione mondiale di Sebastian Coe ha annunciato l’introduzione di un test del DNA per avere accesso alle gare femminili. Dovrà rintracciare il gene SRY considerato come rivelatore del genere maschile. «Ma l’essere maschio o femmina è un continuum con la presenza di molti profili intermedi, con buona pace di Trump e Coe» dice Francesca Vitali, psicologa dello sport. Nel 2051 o nel 2074 le cose staranno ancora come oggi?

Facciamo finta di trovarci nel 2054 o nel 2071. Noi, i più giovani fra noi, o chi verrà dopo. In che sport vivremo? Quello che va ancora alla ricerca di una frontiera per decidere una volta per tutte chi è donna e chi è uomo, trovando una soluzione per un dilemma che da decenni fa discutere, scrivere e riscrivere regole, immergersi in estenuanti e infinite vertenze giudiziarie?

Che cosa ci ricorderemo della decisione con cui all’inizio di questa settimana World Athletics, la Federatletica mondiale, ha gettato sul tavolo il presunto asso ammazza dubbi, con la riscoperta di un esame di femminilità attraverso un test cromosomico e un’analisi di poche gocce di sangue che ribalta in un colpo solo la politica della soglia di testosterone da non superare, quella che aveva più o meno scritto la parola fine sulla carriera di Caster Semenya? O della crociata a colpi di ordinanze e sforbiciate di vocabolario con cui Donald Trump sta combattendo (anzi, secondo lui l’ha già vinta) la sua crociata anti transgender nello sport, la «guerra per difendere gli sport femminili»?

La risposta a queste domande è parecchio complicata. Implica un mettersi in discussione, un dribblare la rassicurante tentazione di proteggere il mondo così come molti di noi l’hanno conosciuto e lo conoscono, rigidamente binario, tu di là, lei di qua, senza finire nel disorientante arcipelago della complessità. In questi giorni, l’argomento è stato al centro del palcoscenico politico-sportivo. Nella recente volata elettorale al Cio era fra le prime domande del terzo grado ai candidati. «Come vi comporterete con le atlete transgender o con differente sviluppo sessuale?» era più o meno gettonata quanto «che cosa risponderete alla Russia che vuole tornare a gareggiare alle Olimpiadi?».

EPA

Le risposte erano arrivate con il freno a mano tirato, compresa quella della neopresidente Kirsty Coventry, che aveva immaginato un maggiore protagonismo del Cio nella vicenda, l’istituzione di una task force sempre però con la premessa della necessità di «mettersi intorno a un tavolo con le federazioni internazionali» e di farsi guidare dalle «evidenze scientifiche».

Studi e ricerche contrastanti

Il fatto è che ci sono situazioni in cui la scienza non è del tutto “evidente” e anzi, studi e ricerche fanno quasi a pugni. Prendete quello che è successo sui vantaggi o presunti tali delle atlete transgender. A quanto sembra, la decisione di Coe, un altro dei candidati, medaglia di bronzo nella gara per prendersi il posto di numero 1 dello sport mondiale, sarebbe basata su uno studio del professor Gregory Brown dell’università del Nebraska che avrebbe calcolato il vantaggio fra i bambini fino a 10 anni della presenza del gene SRY localizzato sul cromosoma Y, considerato come rivelatore del genere maschile, in una forbice fra il 3 e il 6 per cento per le corse dai 100 ai 1500 metri, del 5 per il salto in lungo e addirittura del 20 nei lanci.

Dunque, se già nella pubertà c’è una differenza di prestazione così grande – questo il discorso – non c’è terapia per abbassare il livello di testosterone che tenga, serve l’esame cromosomico: si spiegherebbe così l’intervento a sorpresa di World Athletics.

Ma pochi mesi fa, al Cio era arrivato uno studio pubblicato sul British Journal of Sports Medicine che aveva detto cose molto diverse, specificando che non era possibile stabilire automaticamente un vantaggio, frutto di troppe variabili e di troppi parametri. Una conferma della politica olimpica dell’era Bach: grande prudenza tenendo presente prima di tutto la parola d’ordine dell’inclusione e del dare a tutti il diritto allo sport, al massimo decidendo disciplina per disciplina.

EPA

Tutto questo ragionare, studiare, approfondire, è basato su un approccio classico e incontrovertibile per il sistema: l’idea di una categorica “binarietà”, sei maschio o sei femmina, punto e basta. Lo sport, l’istituzione sportiva forse più dello sport, ha bisogno di semplicità, di contesti in cui ogni tipo di platea si possa riconoscere. Il grande pubblico vuole in fondo questo, i vari Coe e Trump ne sono persuasi: una certezza (o un’illusione?), l’idea che il mondo torni a essere lo stesso di sempre. Ma nel 2051 o nel 2074 le cose staranno ancora così?

Il superamento della binarietà

Ci sono molte risposte che dicono no, non discuteremo di questo, perché la storia, il mondo, la vita delle persone vanno da un’altra parte. Francesca Vitali è una psicologa dello sport e una ricercatrice dell’università di Verona ed è impegnata da diverso tempo sul più divisivo degli argomenti. «Questo tipo di decisioni, che mi sento di definire medievali, sposa l’idea che si debba includere o escludere sulla base di alcuni parametri o di altri, riconducendo tutto a una binarietà a cui si è sempre attenuto il sistema sportivo. Ma l’essere maschio o femmina è piuttosto un continuum con la presenza di molti profili intermedi con buona pace di Trump e Coe e la World Athletics. C’è l’idea che l’avvento di un piccolo gruppo di persone abbia provocato il problema».

Insomma un gruppo di rompiscatole che ha guastato una sorta di armonia etico-organizzativa dello sport. «Non sono queste persone il problema, la non binarietà è spiegata da tanti genetisti e fisiologi». La risposta dunque al dilemma sarebbe agli antipodi di esami, controlli, verifiche, test. «Piuttosto si andrà in direzione di uno sport unisex e già le donne si stanno avvicinando agli uomini in molte discipline. Pensiamo alla maratona. Non è un caso che il Cio ha aperto in modo sempre più massiccio alle gare miste in questi ultimi anni».

Sembra un’idea shock quella non di sottolineare i confini fra i generi, ma quella addirittura di abolirli. Una sorta di rivoluzione copernicana che può anche spaventare. «C’è un altro concetto su cui si deve riflettere. Ormai è dimostrato che le differenze di genere sono meno grandi di quelle all’interno dello stesso genere».

Si pensi all’altezza nel basket o nella pallavolo o ai livelli di emoglobina nel sangue per gli sport di resistenza. La differenza dei valori di diversi altri parametri non è dunque solo fra uomo e donna, ma fra uomo e uomo, e donna e donna.

L’impressione a volte è quella di una caccia al tesoro senza tesoro. Anche l’idea di uno sport unisex è qualcosa che riguarda il domani, forse il dopodomani. «Questo modo di pensare – dice ancora Vitali – presuppone che la donna sarà per sempre meno forte, meno veloce, meno resistente. Ma è o sarà davvero così? Il delta nel corso di decenni, forse di anni, in molte discipline sportive si è ridotto».

C’è poi un altro aspetto: quanto pesano ancora su questo gap, su questa distanza, il contesto delle quotidianità di tanti Paesi nel mondo in cui le donne che praticano lo sport, e quello ad alto livello ancora di più, sono molte di meno e con molte meno possibilità tecniche e organizzative?

Prima dello sport “unificato” potrebbe, però, esserci «uno sport diviso in varie categorie a seconda delle proprie caratteristiche, un po’ come avviene attualmente per le Paralimpiadi». In fondo, anche nel pugilato, nella lotta o nel judo si gareggia per differenti categorie di peso. Anche se l’apertura alle categorie Open di qualche sport non ha avuto molta fortuna.

Certo, questi discorsi sembrano sconfinare nella temerarietà e nel rischio di uno spezzettamento burocratico di uno degli ambiti del nostro vivere che deve la sua fortuna anche alla facilità con cui entra nell’immaginario delle persone. Ma se tutto questo oggi o più probabilmente domani fosse solo un pregiudizio destinato a essere cancellato dal movimento delle cose e dalla vita delle persone? Quanti dei nostri antenati, nel 1896, quando la greca Stamata Revithi corse la prima maratona olimpica e si trovò vittima di un inganno trovando lo stadio tristemente chiuso, avrebbero immaginato un record del mondo femminile al di sotto delle due ore e 10 minuti e sempre meno distante da quello maschile?

© Riproduzione riservata